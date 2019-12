Kilenc órát töltött nyeregben, hogy megalkossa a tökéletes rénszarvast

Egy brit kerékpáros 9 órát töltött a nyeregben, hogy London körül biciklizve megrajzolja a tökéletes rénszarvast egy alkalmazás segítségével.

A Vt közlése szerint az alkotó, Anthony Hoyte Hammersmith-ből idult, ezt követően 128 kilométert tekert London körül, hogy végül megpihenjen az Euston Roadon. A végeredmény nem is lehetne tökéletesebb:

@bikeradar Happy Christmas! – Here's my follow up to last year's Santa and 2017's Snowman!https://t.co/4u80fR8eNt pic.twitter.com/K2wZgYc9o7

— Anthony Hoyte (@anthoyte) December 9, 2019