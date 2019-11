Ledobott egy gyereket a buszról a sofőr, gondolnánk, de várjuk csak ki a végét!

Felkerült egy felvétel a közösségi oldalakra, amelyen az látható, ahogy egy férfi egy iskolabuszról ledob egy gyereket. Vagyis…

Takarodj le a buszról!

– hallható a videó elején, amit már legalább 11,5 millióan megtekintettek csak a Twitteren. Először a buszból egy uzsonnás doboz, majd egy játék esik ki, később az látszik, ahogy a buszsofőr lerángat egy gyereket, és a földhöz vágja. A járókelők teljesen ledöbbenek, többen nekiesnek a sofőrnek, egy nő azt mondja:

Mi a francot csinálsz? Egy egy gyerek!,

majd hívja a rendőrséget. Közben mások a hátizsákos, kapucnis, sapkás gyereknek segítenek feltápászkodni, és mikor lehúzza az arcáról a sálat, kiderül:

egy törpetermetű felnőtt igazából az a kölyök.

Sokan azt feltételezték, hogy a férfi igazából csak trükközött, hogy ne kelljen teljes árú jegyet vennie, bár ennek ellentmond, hogy játékkal meg uzsonnás dobozzal is felszerelkezett ehhez.

A megoldás egyébként, és ezt több twitterező észre is vette: a buszsofőr nem más, mint Daniel Jean, egy profi – hát nevezzük – tréfamesternek.

Jean később a YouTube-csatornájára feltöltött egy színfalak mögötti felvételt is, amiben az is kiderül, hogy a nekieső nő is be volt avatva az átverésbe.