Szigorít az EU, de a Petrányinál még jól járhat (x)

2020 januárjától jelentős változások lépnek életbe az uniós autópiacon, aminek következtében az autógyártók kénytelenek lesznek átalakítani modellpalettájukat. A nagyobb lökettérfogatú, erősebb benzinmotoroknak kisebb szelet jut majd, a hibrid és elektromos kínálat viszont nőni fog. Tehát aki például négyhengeres, erős benzines autót szeretne, érdemes még idén belevágnia, jövőre már késő lesz.

Jövő év január 1-jétől az EU az egy gyártó által összesen értékesített személygépkocsi flotta átlagos szén-dioxid kibocsátási értékének maximumát 95 gramm / kilométerre csökkenti az eddig érvényben lévő 115 gramm / kilométeres értékről. Azt, hogy ez mennyire komoly megszorítás, néhány jelenleg forgalmazott modell adataival tudjuk a legjobban szemléltetni:

A fentiekből egyértelműen látszik, hogy az európai autóiparban teljes szemléletváltásra van szükség, amennyiben egy gyártó nem szeretne súlyos bírságokat kifizetni az uniós hatóságok felé.

A Ford ezt az alternatív hajtások előtérbe helyezésével próbálja megoldani, hamarosan minden modellnél elérhető lesz mild hibrid, hibrid, konnektoros hibrid vagy teljesen elektromos meghajtás – az új modellek közül leghamarabb a Ford Puma lesz elérhető mild hibrid hajtással, mely már 2019 decemberétől megvásárolható a Ford Petrányinál, jövőre pedig további hét újdonság érkezik, köztük az új, konnektoros Kuga, Transit, Tourneo és az Edge-t leváltó Explorer.

Aki viszont egyelőre a hagyományos motorok mellett teszi le a voksát és még kiélvezné a benzines autók utolsó éveit, most érdemes vásárolnia, mert a következő két hónapban – december 31-ig – jelentős árengedményekkel és ajándékokkal lehet hozzájutni a kifutó motorral szerelt, készletes modellekhez.

Új Ford Focus 4,85 millió Ft-ért? Ford Kuga 1.5 Ecoboost benzinmotorral 6,29 millió Ft-ért? Ford Ranger nettó 6 millió Ft alatt? Ford C-Max 5,15 millió Ft-ért?

Igen, idén még ezeken az árakon is hozzájuthat 0 km-es autókhoz, 2+3 év gyári garanciával, ráadásul a Kuga és a Focus modelleket most felár nélkül, limitált BiColor külsővel is elérheti!

