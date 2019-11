A farpofái közül lőtt ki egy tűzijáték-rakétát, az eredmény fájdalmasra sikerült

„Idióta.” Ezt a nem túl hízelgő, de valamennyire azért érthető jelzőt alkalmazta a brit bulvársajtó arra a skót férfira, akit egy kertben videóztak le, ahogy a farpofái közül lő ki egy tűzijáték-rakétát. A felvételt a Twitteren tették közzé, ahol gyorsan terjedni is kezdett a nem kicsit félresikerült, viccesnek gondolt mutatvány.

A videón látni, ahogy a rakétát tartó pálcát a férfi a farpofái közé szorítja, majd egyik barátja meggyújtja a gyújtózsinórt. Már az elejétől fogva látni lehet, hogy ennek nem lesz jó vége, amikor már a gyújtózsinór lángja elkezdik égetni a férfi hátát. Aztán a rakétából méteres szikrák csapnak fel, de a rakéta ahelyett, hogy felszállna, csak égetni kezdi a férfi pucér fenekét.

Ekkor kétségbeesetten próbál szabadulni a tűzijátéktól, előreszalad, miközben a kezeivel próbálja leszedni magáról a veszélyes játékot, mielőtt az közvetlenül a hátába robbanna bele. Ez az utolsó pillanatban sikerült is neki, és a raksi végül a földön robbant fel.

Remember remember the 5th of November by doing stupid shit like this. pic.twitter.com/dUtkQfAWXQ

— Klara Sjöberg (@klara_sjo) November 3, 2019