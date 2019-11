Nem hiszem, hogy valaha mernék még bárkinél próbálkozni

A merevedési gondok akár a harmincas években is előjöhetnek, hosszú távú hatása lehet az önbizalomhiány, a szexuális helyzet kerülése, hárítás, esetleg a pornó felé fordulás. Olvasónknak válaszolunk a problémájára, és egy tesztet is közzéteszünk, hogy bárki megnézhesse, mennyire van valójában gondja a merevedésével. Ha neked is problémád van a szexben, ha fogalmad sincs, kitől kérj segítséget, ha szégyelled elmondani bárkinek, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

Több hosszú távú kapcsolatom is volt, egy-két évig tartottak. Jelenleg négyéves a fiam, az anyja most lépett le vele, hat évig voltunk együtt. A szex sosem volt az igazi a feszengéseim miatt, pánikolok, hogy nem lesz elég, és ennek következménye az, hogy a merevedés elmarad. A gyerekem anyja volt eddig a legmegértőbb, sokszor segített lazítani és ennek köszönhetően volt szexuális életünk. Még ha nem is a legrendszeresebb és legjobb. Most, így 34 éves fejjel teljesen el vagyok veszve. Nem hiszem, hogy valaha mernék még bárkivel próbálkozni, félek, hogy ugyanaz a csalódás várna, mint eddig. Tisztában vagyok azzal hogy ezt magamban kéne helyre tenni, de mivel amióta létezik szex az életemben, ezzel élek együtt, így esélyét sem látom, hogy ebből kilábalok. Nem tudom mit tehetnék.

Az olvasói levél Árpádtól érkezett, a merevedési gond a téma, és az azzal járó szorongás, teljesítménykényszer. Ahhoz, hogy teljes képet kapjunk a problémáról olvasónk sokat segített azzal, hogy megírta a válaszokat, mennyi ideig képes megőrizni a merevedést:

„Ha nem ‚helyzetben′ adódik a merevedés, hanem például vezetés közben elbámészkodva, akár 20-30 percig sem tudok kiszállni az autóból, hogy ne kelljen takargatnom. Az ejakuláció önkielégítés közben, ha az unalmassá válik, félmerev állapotban is bekövetkezik. Elképzelni sem tudom azt, hogy merevedést érjek el érintés nélkül, spontán magömlés nincs. Rendszeresen van reggeli merevedésem, és ha szex közben felül vagyok, akkor tovább bírom, mivel én diktálom a tempót, csak hát idáig is el kellene valahogy jutnom. A merevedésről még annyit, hogy ha alkohol befolyása alatt vagyok, akkor néha a látvány is beindít, de ez nem sűrűn fordul elő.”

Mit lehet tenni?

Mindenféle szexuális problémára igaz, hogy ha a partner megfelelően reagál rá, ha nem tesz megjegyzéseket, ha nem a saját önbizalmával teszi egyenlővé a férfi merevedését, akkor a szorongás mérséklődni fog és kevesebb lehet a kudarcélmény. A problémát mindenféleképpen először urológussal kellene megvizsgáltatni, és ezzel együtt célszerű szexterápiás segítséget kérni, hiszen ahogyan az olvasói levélből is látszik, kihat a párkapcsolatra, a lelkiállapotra. Az önbizalomhiány, a teljesítménykényszer, a szorongás, a félelem olyan méreteket is képesek együtt ölteni, ami miatt lehetséges az, hogy valaki komolyan gondolja, ő harmincévesen feladja és inkább nem is ismerkedne, annyira fél a helyzettől. Emiatt mindenképpen fontos lenne szakember segítségét kérni. A pénisz működéséről is kaptam a levélben pontos választ, ebből az rajzolódik ki, hogy a teljesítménykényszer, a maszturbálási szokások és az esetleges előző kapcsolatokból hozott kudarcélmények vastagon benne vannak a merevedési zavar kialakulásában.

A nők számára van, hogy egy-egy szex nem végződik orgazmussal, nem tetőzik úgy, ahogy várták, azonban újra meg fogják próbálni, remélve, hogy talán a következő jobb lesz. Azonban egy férfinél, ha bekövetkezik a merevedési gond szex közben, ha csak kézi vagy szájjal történő segítséggel működik, ha nem tudja addig megtartani, ameddig szeretné, akkor olyan kudarcot él meg belül, ami miatt lehetséges, hogy elkerülő magatartással reagál a szex. Ha ebből több is lesz, akkor a pornó, a prostituáltak vagy egyéb tevékenységek kerülhetnek előtérbe, ami sajnos nem vezet a megoldáshoz, hanem csak szinten tartja azt. Terápiás segítséggel és amennyiben szükséges, orvosi beavatkozással együtt pár hónap alatt elérhető a kívánt változás, ha valaki valóban tenni akar azért, hogy harmonikus legyen a szexuális élete.

A levélben az újrakezdésről és az elválásról is szó van, ami mindig egy gyászfolyamat, ezt nem lehet megúszni, viszont könnyebb a helyzet elfogadása, ha van olvasónk környezetében olyan ember, akivel tud beszélni az érzéseiről. Az újbóli ismerkedés érthető, hogy a problémák miatt szóba se jöhet, azonban ha orvosolja a gondokat, akkor a randizásba bátran belevetheti magát. Az is elképzelhető, hogy a szerencse úgy hozza, találkozik valakivel, aki miatt mihamarabb megoldást szeretne találni a merevedési gondra, és sikerül ezt a problémát megszüntetni. Ilyen helyzetben érdemes a randikat úgy szervezni, hogy eleinte kávézás és teázás legyen, ne pedig vacsora, a kávézás eseménye kiküszöbölheti a helyzet szexuális jellegét. Minél több ilyen találkája lesz olvasónknak, annál kevésbé lesz félénk, érdemes visszaszállni a lóra, és minél többet randizni, ez is önbizalmat építhet, amire szükség van a válás és a merevedési gondok miatt.

A merevedési képesség általános állapotának felmérésére bárki képes, ezt az alábbi táblázat szerint el lehet végezni, és a teszt megmondja, hogy mennyire súlyos a merevedési gond. Az alábbi kérdéseket az elmúlt három hónap tapasztalata alapján kell kitölteni, a válaszok mellett lévő számok egyben a pontszámokat is jelzik. A maximális pontszám, amit el lehet érni, 30 pont.

Milyen gyakran van erekciója szexuális tevékenység közben?

1.soha

2.ritkán (sokkal kevesebb, mint az esetek fele)

3.néha (kb. az esetek felében)

4.többnyire

5.szinte mindig/mindig

Szexuális ingerléskor milyen gyakran van elegendő keménységű a merevedése a behatoláshoz?

1.soha

2.ritkán (sokkal kevesebb, mint az esetek fele)

3.néha (kb. az esetek felében)

4.többnyire

5.szinte mindig/mindig

Milyen gyakran képes a behatolásra?

1.soha

2.ritkán (sokkal kevesebb, mint az esetek fele)

3.néha (kb. az esetek felében)

4.többnyire

5.szinte mindig/mindig

Milyen gyakran képes fenntartani szex közben az erekcióját, miután behatolt a partnerébe?

1.soha

2.ritkán (sokkal kevesebb, mint az esetek fele)

3.néha (kb. az esetek felében)

4.többnyire

5.szinte mindig/mindig

Mennyire nehéz fenntartani a merevedést a szeretkezés befejezéséig?

1.extrém nehéz

2.nagyon nehéz

3.nehéz

4.kissé nehéz

5.nem nehéz

Milyen fokú a magabiztossága, amikor sikerül megfelelő merevedést elérni és fenntartani?

1.nagyon alacsony

2.alacsony

3.mérsékelt

4.magas

5.nagyon magas

Az értékelés szerint a 26-30 közötti pontszám normális, azaz nincs erekciós zavar. 21-25 pont között enyhe zavarról beszélhetünk, 16-20 között mérsékelt a probléma, 12-15 között súlyos az erekciós zavar, 6-11-ig pedig igen súlyos a merevedési zavar. Aki a 16-25 közötti tartományban van a teszt alapján, annak szexterápiás tanácsadás javasolt, 15 pont alatt pedig fontos lenne a mihamarabbi terápia és az orvosi vizsgálatok elkezdése, hiszen akár krónikus betegségek tünete is lehet a probléma. Ez a teszt tájékoztató jellegű, senkinek nem ad pontos diagnózist, önellenőrzésre azonban megfelelő. A teszt a nemzetközi merevedési képesség felmérésére szolgáló index (IIEF) alapján készült.

