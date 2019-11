15 évesen Szíriába utazott, három gyereket szült az Iszlám Állam harcosának, visszatérve terrorizmussal vádolják

Látja, hogy rossz döntéseket hozott, de nem tudja visszafordítani az időt – mondja a most 21 éves Sarah O. ügyvédje. A lány gimnazistaként titokban Szíriába szökött, ahol nemcsak feleségül ment egy harcoshoz, de gyerekeket is szült neki. Tavaly visszament Németországba, pár hete pedig elindult ellene egy per, a németek ugyanis azzal vádolják, hogy az Iszlám Állam tagja volt és rabszolgákat is tartott.

Élet Szíria előtt Hat évvel ezelőtt, október 31-én eltűnt a 15 éves konstanzi gimnazista, Sarah O.: az őszi szünetben összepakolta a cuccait és elindult Szíriába, az Iszlám Államhoz. Előtte lemásolta algériai édesapja útlevelét, és hamisított egy meghatalmazást is, hogy egyedül elrepülhet Stuttgartból Isztambulba. Onnan a szír határtól ötven kilométerre fekvő Gaziantepbe ment, majd az Iszlám Állam harcosaival együtt végül Észak-Szíriába. Osztálytársai a Messengeren kaptak tőle fotókat. Volt, hogy az Iszlám Állam zászlaja előtt áll elfátyolozva és egy gépkarabéllyal a kezében, egy másik alkalommal pedig egy pisztolyról küldött fotót, amit a fekete kesztyűs kezében tart, hozzá pedig azt írta: „Az új gyönyörűségem”. A napirendjéről is beszámolt: alvás, evés, lövés, tanulás, beszédek hallgatása. Az ügy egész Németország figyelmét felkeltette, mert a lány jó tanuló volt, és egy olyan nyugodt délnémet városból származott, ahol nincs iszlamista jelenlét, mindezek ellenére villámsebességgel radikalizálódott. Pár évvel korábban például még bikiniben strandolt barátnőivel, volt, hogy cigizett vagy egy kis alkoholt is elfogyasztott. Apja istenfélő muszlim, aki két nyári szünetben is elküldte őt szülőhazájába, Algériába egy vallási iskolába. A második ilyen út után a lány azonban gyökeresen megváltozott: csak fekete ruhákat volt hajlandó viselni, nem nyújtott többé kezet férfiaknak, nyilvánosan csak kesztyűben volt látható. A testnevelésórákon csak akkor vett részt, ha a fiúktól külön tartották, az úszásoktatáson pedig még akkor és úgy sem, hogy engedélyezték neki a burkini viselését. Teljesen el akarta fedni a testét, de ezt apja nem engedte és az iskolája sem, ahol úgy gondolták, mindez biztos a pubertáskori önmegismerési folyamatának a része. Egy olyan muszlim lányokat és nőket magába foglaló csoportba is elkezdett járni, amelyben az ultrakonzervatív szalafista tanításokkal foglalatoskodtak. Ebből a csoportból később két másik nő is Szíriába távozott, és a mai napig nem tértek vissza Németországba. Sarah O. döntésének, hogy Szíriába költözik, az utolsó lökést a közeli svájci Winterthur egy mecsetjében tartott jótékonysági esemény adhatta, amit Szíria megsegítésért tartottak. Élet Szíriában Sarah kiérkezése után pár hónappal összeházasodott egy szintén Németországból származó Iszlám Állam harcossal, Ismail S.-szel. A férfi nem volt ismeretlen a német hatóságok előtt: 2008 nyarán 16 éves volt, amikor az egy évvel idősebb bátyjával, Emrével csapdába akarta csalni egy rendőrautó legénységét, hogy elrabolják tőlük a fegyvereiket, amiket pedig amerikai katonák ellen akartak használni, és mártírhalált halni. Tervük nem jött be, több évet fiatalkorúak börtönében töltöttek, ahol tovább radikalizálódtak egy német szalafista csoportban, majd 2013 tavaszán a Millatu Ibrahim betiltott csoporttal együtt Egyiptomba utaztak, majd onnan Szíriába költöztek. A friss házasoknak az átlaghoz képest jól ment az észak-szíriai Jarabulusban. A férjnek volt egy élelmiszerboltja, amit a bátyjával együtt vitt: Emre Törökországból szállította a termékeket az üzletbe. Kiváltságosak voltak, akiknek nem az Iszlám Állam 118 dolláros, nagyjából 35 ezer forintos havi zsoldjából kellett megélnie, mint más egyszerű házaspároknak. A testvérpár 2013 őszétől fegyveralkatrészeket adott el az Iszlám Államnak. Ebben segítettek nekik a férfi szülei is: az anya, Perihan S. 2013 végén Németországból Kalasnyikovokhoz használható 50 tárat vitt magával Jarabulusba. Két hónappal később újra útnak indult, de az akkor nála levő 183 tárat már sikerült lefoglalnia a német vámosoknak. Ugyanebben a hónapban még egyszer próbálkozott, akkor nem a német hatóságok, hanem a törökök kobozták el tőle a nála levő 97 darab tárat. A szülők pénzzel is támogatták fiaikat, Emre több mint 18 ezer eurót (mai árfolyamon közel hatmillió forintot) kapott tőlük, míg Ismail ennek harmadát, amiből ezer euró (nagyjából 300 ezer forint) egy Sarah-nak szánt gépkarabélyra ment el. A szülők továbbra is szabadlábon vannak Németországban, ügyüket külön vizsgálják. Akár 15 évet is kaphatnak, a vád szerint ugyanis az Iszlám Államot támogatták és államot veszélyeztető súlyos, erőszakos cselekmény előkészítésében segédkeztek. Sarah és férje Jarabulusból aztán Rakkába költözött, egy olyan házba, amit az Iszlám Állam valószínűleg a korábbi tulajdonosaitól vett el – ha nem megölte őket. Itt a házaspár – akiknek másfél évente született három lányuk is – rabszolgaként tartott három jezidi nőt, egy közülük még kiskorú volt. A terrorszervezet a jezidik rabszolgaságba taszításával akarta elérni, hogy adják fel hitüket és térjenek át az iszlámra. A házaspár az Iszlám Állam fővárosában őrségi és rendőrségi feladatokat látott el: Sarah valószínűleg az Iszlám Állam szigorú szabályait tartatta be a lakossággal, így a nők ruházataira vonatkozó előírásokat, valamint a dohányzási tilalmat. A helyiek körében a külföldi harcosok különösen gyűlöltek, ugyanis ők azok, akik a legszigorúbban betartatják a saría (az iszlám jog) szabályait, ami azt jelenti, hogy a büntetésük is a lehető legkeményebb a szabályszegőkkel szemben. Sarah a rettegett erkölcsrendészethez túl fiatal volt. Az ügyészség szerint feltételezhető, hogy kiképezték a Kalasnyikov használatára, de inkább önvédelmi célok miatt, mint a fronton való bevetésére. Mikor 2017 decemberében Rakkában a demokratikus erők offenzívája egyre veszélyesebbé vált, Sarah, férje és gyerekeik Törökországba menekültek, de ott letartóztatták őket. 2018 őszéig házi őrizetben tartották őket, aztán Sarah-t hazaküldték, letartóztatták, gyerekeit nevelőszülőknél helyezték el. Ismailt azóta is Törökországban tartják fogva. Sarah O. eddig semmit sem mondott az ügyészség vele szemben felhozott vádjaira, még az első októberi tárgyalásán sem, de később valószínűleg megszólal majd – mondta ügyvédje, Ali Aydin, aki ugyanakkor azt elárulta, Sarah tagadja, hogy rabszolgái lettek volna, ahogy a többi vádponttal sem ért egyet. Látja, hogy rossz döntéseket hozott, de nem tudja visszafordítani az időt – jelentette ki Aydin még a tárgyalás előtt, amit egyébként végül zárt ajtók mögött tartottak – ezt nemcsak ő, de az ügyészségi s kezdeményezte, mivel a tárgyaláson kosztümben, derékig érő hajjal és kesztyű nélkül megjelent Sarah a cselekmény elkövetésének többségében fiatalkorú volt, 16 és 19 éves kora között történtek. Ha a bíróság is fiatalkorúnak tekinti, az azt jelenti, hogy legfeljebb tíz év börtönbüntetést kaphat, ha viszont felnőttkorúnak, akkor a maximális büntetése tizenöt év börtön lehet. Élet Szíria után Sarah O. nincs egyedül: a német belügyminisztérium adatai szerint Németországból 1050 dzsihádista indult az Iszlám Állam területei felé, ennek több mint egynegyede nő. Kétszázan Szíriában vagy Irakban életüket vesztették, nagyjából ugyanennyien eltűntek, több mint háromszázan visszafordultak Németország felé, több mint százat pedig észak-szíriai kurd táborokba zártak. A férfi visszatérőkkel szemben a német bíróságok küzdenek azzal, mit csináljanak a nőkkel, akiknek sokáig nem igazán kellett azzal számolniuk, hogy vádat emelnek ellenük. Az első két visszatérő 2018 áprilisában érkezett a frankfurti repülőtérre, de egyikőjüket sem tartóztatták le azonnal, a bíróság nem látta megalapozottnak, hogy valóban terroristacsoport tagjai lettek volna, noha az ügyészség ez alapján kezdeményezte letartóztatásukat. Peter Frank főügyész akkor azzal érvelt, hogy már az büntetendőnek kell, hogy számítson, hogy ezek a nők az Iszlám Állam uralma alatt tartott területre mentek, ott éltek és hoztak gyerek(ek)et a világra. Szerinte ezek a nők már azzal támogatták a terrorszervezetet, hogy ott voltak, és a közösségi életükben részt vettek. Ráadásul „szívóhatásuk” sem elhanyagolható, mert kintlétük ösztönözhette más európaiak elindulását. A bíróság ezt az érvelést elutasította, mert szerinte az ott-tartózkodás nem egyenlő az Iszlám Állam-tagsággal. Ez volt első körben, de a nők ellen intenzív vizsgálatokat folytattak, és szoros kontroll alatt tartották őket, ami az ügyészség sikerét hozta. 2018 közepén egyikőjüket, a baden-württembergi, muszlim hitre áttért Sabine S.-t letartóztatták, nemrégiben ítélték öt év börtönre Stuttgartban, egyebek mellett azért, mert egy olyan házban élt családjával, aminek eredeti tulajdonosait az Iszlám Állam kilakoltatta vagy megölte. Ugyanezzel vádoltak meg Düssedorfban másik két nőt, Sarah O. a harmadik, de őt ahogy megérkezett a repülőtérre három gyerekével, letartóztatták. Az utóbbi időben aztán felpörögtek a vádemelések. Augusztus elején tartóztatták le a különösen fanatikus szalafistának tartott Sibel H.-t, akit azzal gyanúsítanak, hogy a háborús övezetben több olyan házban is lakott, amit az Iszlám Állam elvett a tulajdonosaitól, valamint hozzáférése volt fegyverek egész arzenáljához. Szeptember elején Hamburgban tartóztatták le Omaima A.-t, aki Szíriában az egyik leghíresebb német terroristával, korábbi rapperrel, Dennis Cusperttel házasodott össze. Omaima A. hazatérése után kezdetben viszonylag háboríthatatlanul élhette az életét, és folytathatta korábbi foglalkozását rendezvényszervezőként. Münchenben pedig Jennifer W. ül a vádlottak padján, mert azzal vádolják, hogy egy rabszolgaként tartott gyerek gyötrelmes haláláért felelős. Sarah O.-t is több bűncselekménnyel vádolják, így emberkereskedelemmel, szabadságtól való megfosztással, és terrorszervezetnek tagok toborzásával. A cikk a Frankfurter Allgemiene Zeitung, a Spiegel és a Südwestrundfunk cikkei alapján készült. Kiemelt kép:David Young/dpa/AFP