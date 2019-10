A rendőrök már könyörögve kérik a fiatal férfit, hogy ne jelentse be többet, hogy ellopták a kábítószerét

Egy fiatal, floridai férfi rendszeresen azzal hívta fel az amerikai segélyhívót, hogy jöjjenek ki a rendőrök, mert a szobatársa ellopta tőle a marihuánáját. A helyi seriff hivatala végül úgy döntött, hogy a közösségi médián keresztül szeretné lezárni az ügyet. A rendőrök egy Twitter-posztban arra kérték a fiatal srácot, hogy hagyja abba, ne hívogassa emiatt a 911-et.

Someone called dispatch because his weed was stolen. Deputy Zalva is making contact. #TweetAlong pic.twitter.com/eDTZv8YhiD

— Pasco Sheriff (@PascoSheriff) October 13, 2019