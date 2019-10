Igencsak meglepődött a család, mikor meglátták, ki mászott fel a galériára

A kaliforniai Homewoodban található otthonba egy egész családnyi medve költözött be, miután észrevették, hogy az eredeti tulajok nincsenek otthon. Egészen pontosan egy nőstény medve és két bocs vette birtokba az ingatlant, az eredeti lakók legnagyobb megdöbbenésére.

Az eredeti tulajdonosoknak és a behatolóknak sem esett baja szerencsére, köszönhetően a BEAR Leauge nevű, medvékre specializálódott állatbefogóknak.

A medvék egyébként ahogy megzavarták őket, rögtön elkezdtek rohanni, vagyis ők is sejtették, hogy tilosban járnak. Az egyik bocs azonban nem zavartatta magát, nem izgatta fel különösebben, hogy megérkeztek a befogók, akiknek videót is sikerült készíteni a játszadozó maciról.

A videóban hallatszik, hogy a BEAR League munkatársai mondták is, hogy jobb lesz, ha távozik, így bocs végül lemászott és távozott a lakásból. A szakemberek elmondták, hogy ez is jó példa arra, miért kell jól bezárni az ajtókat és az ablakokat, mert nem csak betörők hatolhatnak be az otthonokba.