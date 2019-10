Nézd, ahogy Aaron Paul kérdésekre próbál válaszolni, miközben belefullad a kiscicákba

Gyémánt kontent!

A Buzzfeed visszatérő online sorozatában celebek szoktak interjúzni úgy, hogy közben egy halom kiscica vagy kiskutya mászkál rajtuk, az ölükben, meg körülöttük, emiatt gyakran nem is a válaszok érdekesek, hanem az, ahogy az adott híresség küzd velük, miközben éppen belefullad egy halom mocorgó kisállatba. Ez a helyzet ezzel az Aaron Paul interjúval is, amiből kiderül, hogy a Westworld következő évadában szereplő karakterével tudott eddig a leginkább azonosulni, hogy nem szeret horrort csinálni, mert túl sok a művér, továbbá Bryan Cranstont a legprofibb éretlen embernek nevezi, de valljuk be, ennél sokkal izgalmasabb az, amikor az egyik kölyökcica rászellent.

Kiemelt kép: YouTube