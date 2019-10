„Taka van!” – üzente Lil’ Kim az ő szőrmeviselése ellen tüntető nőnek

Miközben október 8-án Priyanka Choprát mentazöldben fotózták, nem messze Lil’ Kim a fotósoknak pózolt, mielőtt bement a Build Studios épületébe. Azaz csak próbált volna pózolni, ugyanis két nő transzparensekkel várta, egyikük kezében „Lil’ Kim állatkínzó” feliratú plakát volt, másikuk pedig egy nyúzott állat fotójával készült és arról próbálták meggyőzni a rappert, hogy hagyjon fel a szőrmék viselésével. Az esetről videó is készült, amin látszik, hogy Lil’ Kim hamar elveszíti a türelmét és az angol „Back up!” mondatokat ismétli, ami nagyjából azt jelenti, hogy igazán eltakarodhatna az illető előle.

Lil Kim got harassed by animal activists for wearing fur, when she arrived at the BUILD Series studios in Manhattan, New York #lilkim #BUILDseries #nyc #AnimalRights pic.twitter.com/daLBk5WW7a

