Természetesen van már 51-es körzetes pornó is

Igen, van benne földönkívüli is.

A 34-es szabály értelmében mindennek, ami létezik, egészen biztosan megtalálható pornó verziója is, és természetesen ez a szabály alól az 51-es körzet megrohanása sem kivétel. A vicces posztból kinőtt új keletű érdeklődés az 51-es körzet iránt természetesen a pornóipart sem hagyta hidegen, a kínálkozó témára pedig a WoodRocket cég csapott le, akiknek hála létezik Pokémon pornóparódia is Stokémon címmel. A film egy áldokumentumfilm, amiben két lány betör a titkos bázisba, hogy ott aztán találjon egy űrlény, azt pedig valószínűleg mindenki ki tudja találni, hogy mi történik ezután. Íme a film munkahelybarát előzetese, már amennyiben munkahelybarátnak számít a Pornhub szó a képernyőn, vagy éppen egy földönkívüli, aki két lány csókolóztat. A teljes verzióban remélhetőleg Naruto-futást is láthatunk kreatívan újragondolva.

