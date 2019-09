Teljesen megőrülnek Japánban a luxus vécépapírért

Tosa, Japán egy papírgyártó városkája, itt üzemel Mocsicsuki Sejsi, idős tulajdonosának pedig érzékeny a bőre, és öt évvel ezelőtt eldöntötte, megoldást talál rá.

– idézte a férfi feleségét, egyben a cég ügyvezető igazgatóját, Masajo Moriszavát a CBS.

Sokéves megpróbáltatások után a 63 éves Rjosui Moriszava megtalálta a gyógyírt azzal, hogy lényegében felforgatta a modern papírgyártás folyamatát. A nagy mennyiségű és nagy sebességű ipari termelés helyett az Usagi (Nyúl) márkájú vécépapíroknál finoman dolgozzák fel a papírrostokat és precízen kezelik a folyamat alatt a vízhőmérsékletet, ami puhább végeredményhez vezet.

– magyarázta az ügyvezető igazgató.

A háromrétegű vécépapír annyira gyenge, hogy kézzel kell feltekerni. A Mocsicsuki Sejsi üzeme pedig kicsi, 10 fő alkalmazására alkalmas, így olyan részmunkaidős munkásoknak adták ki ezt a feladatot, akik otthon is el tudják ezt végezni.

Az Usagi egy vécégurigája úgy 1400 forintnyi japán jenbe kerül, vagyis egy olcsó fajta 25 tekercsének árával ér fel.

És ez még nem minden, a Mocsicsukinak van egy ennél még inkább luxus terméke, a „Hanebisó”. Ebből egy ajándékdoboz, amiben nyolc, művészi kialakítású és pasztelszínű guriga található, potom 30 ezer forintba kerül.

és mindegyik tekercs külön vasiba, azaz ősi japán merített papírba van csomagolva.

