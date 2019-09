Kiderült a menő „olasz étteremről”, hogy mikrózott kaját árulnak, de nem ez volt az egyetlen meglepetés

Az Angliában működő Diliveroo nevű ételfutár cég kínálatában megjelent egy The Italian Stallion nevű olasz étterem. Ez önmagában nem is lenne hír, az étteremből elkezdtek rendelni az emberek, nem is érkezett rájuk komoly panasz. Később aztán kiderült, hogy az egész étterem valójában nem is létezik, csak egy YouTuber hozta létre, hogy megnézze, észreveszik-e az emberek, hogy

Amit kapnak, az valójában olcsó, mikrózott kaja.

A történetben azért volt még egy kis csavar is. Az rendelők természetesen észrevették, hogy műanyag dobozos melegített ételeket kapnak, de nemcsak ezt hozta nekik a futár, hanem egy kis levelet és pénzt is.Az egész ötlet kitalálója a londoni videós, Josh Pieters volt, aki tartalmat is készített az átverésről. Pieters egyébként erről híres, hasonló prankvideókat tölt fel a csatornájára, ez az ő védjegye.

Az étterem regisztrálása egyébként elég könnyen ment, az étterem székhelyének a saját lakását adta meg és semmi más dolga nem volt, mint a megmikrózott ételeket odaadni az érkező futároknak. Érdekes, hogy a Diliveroo meg sem vizsgálta, hogy az állítólagos vendéglátóegység megfelel-e a minimális higiéniai elvárásoknak. Akárhogy is, a Diliveroo átengedte a kamu éttermet és a The Italian Stallion bekerült a kínálatba.

A videós azért, hogy ne gyűlöljék meg az emberek, minden rendelés mellé küldött egy üzenetet is, amiben elmagyarázza a tréfát és visszaküldte a menü árát, hogy ne károsítson meg senkit.

A történet nagy vesztese a Diliveroo lett, akiknél úgy látszik, nem kell sok mindennek megfelelni ahhoz, hogy éttermet indíthassunk és bekerüljünk a rendszerükbe.

Akit érdekel, hogy hogyan készítették elő és vitték véghez az átverést, az megnézheti Pieters videóját: