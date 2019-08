Kétszázmillió euró hullott egy ír férfi ölébe, de csak két órára

Egy pillanatra feje tetejére állt a világ az ír Kevin Conway körül múlt pénteken. Amikor megnyitotta a telefonján a Revolut pénzügyi applikációt, az látta, hogy az elérhető egyenlege 197 millió 245 ezer 88 euró (közel 65 milliárd forint) – írja a Mirror című brit bulvárlap ír kiadása.

Bár Conway rögtön sejtette, hogy valami nem stimmel, egy rövid időre, könnybe lábadt szemekkel azért eljátszott a gondolattal, hogy mi lenne, ha mindez valóság volna. Persze nem volt az, két óra múlva a férfi egyenlege visszaállt 197 euróra.

Nem sokkal később a Revolut elnézést kért tőle az apró adminisztrációs hibáért. Az ügyintéző, aki felhívta Conwayt, még viccelődött is a férfivel, hogy higgye el, ha megtehetné, szívesen dúsgazdaggá tenné őt, és saját magát is.

Conway azt mondja, a nagyjából két óra alatt, amíg volt közel kétszázmillió eurója, végig a fejét vakargatta, és azon tűnődött, mit kellene tennie. Végül úgy döntött, a legjobb az lesz, ha semmit sem kezd az összeggel. Jól döntött.

Margaret McDonnell, egy 23 éves dublini anya őrült költekezésbe kezdett, amikor 2013. márciusában, egy adminisztrációs hiba miatt 51 ezer euró (közel 17 millió forint) jelent meg a bankszámláján. Mire a bank négy nappal később felfedezte a hibát, a nő már egy halom ruhát és cipőt vett a pénzből a gyerekeinek. McDonnellt lopással vádolták meg, és 2017 áprilisában felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték.

Co Wexford man €200m richer for two hours before error rectified | https://t.co/KkaFlPpTxO pic.twitter.com/DfT0GOM580

— RTÉ News (@rtenews) 2019. augusztus 28.