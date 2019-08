Vin Diesel posztja Paul Walkerről egyszerre szép és marha szomorú

Fotót posztolt a Halálos iramban 9 forgatásáról.

Miután legutóbb lánya, Meadow Walker emlékezett meg a színészről egy posztban, most Vin Diesel tette ugyanezt. Kirakott egy képet a Halálos iramban kilencedik részének forgatásáról, ahol megjelent Cody Walker, Paul Walker testvére is, így feltélezhető, hogy valamilyen formában visszatér Brian O’Conner, akárcsak egy visszaemlékezés erejéig is.

Diesel a következő képet posztolta, azzal a szöveggel:

Mindig különleges élmény, mikor Cody meglátogatja a forgatást. Mindig büszkévé teszed Pablót.

– írta a színész, egyébként Pablóként becézte egykori kollégéját.

Kiemelt kép: Frank Micelotta/ImageDirect