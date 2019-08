Emma Stone lesz az új Szörnyella de Frász, és már fotó is van róla

A Disney nagyon ráment az élőszereplős filmekre, most bejelentették, hogy a 101 kiskutyát is újraforgatják, amit 1996-ban egyszer már megtettek. Akkor Glenn Close volt Szörnyella de Frász, most pedig Emma Stone alakítja majd a főgonoszt. A legjobb pedig, hogy már fotót is közöltek róla.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney’s Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3

— Walt Disney Studios (@DisneyStudios) August 24, 2019