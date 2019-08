Négydiplomás IT-vezető lehet a bőröndben megtalált orosz modell gyilkosa

Nem kizárt, hogy Maxim Garejev több embert is megölt.

Mint arról beszámoltunk, július 27-én átvágott torkú meztelen lány holttestére bukkantak egy Moszkva nyugati részén található albérletben. Jekatyerina Karaglanova (eredeti családnevén Szemocskina) az áldozat, egy 24 éves orvostanhallgató, modell és blogger. A lány komoly szinten foglalkozott a közösségi oldalakkal, mondhatni, influenszer volt; az Instagramon 80 ezren követték.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) által megosztott bejegyzés, Aug 22., 2018, időpont: 6:02 (PDT időzóna szerint)

Holtteste egy nyitott bőröndben volt, a főbérlő talált rá, akit Karanglanova aggódó szülei kértek meg, hogy nézzen be a lányuk által bérelt lakásba. A 24 éves modellről azóta nyilvánosságra került, hogy escortként is dolgozott és bár ismerősei cáfolták ezt, a nyomozás eddigi adatai is alátámasztják a feltételezést. A lány a gyilkosával is egy szexuális szolgáltatásokat kínáló online felületen keresztül ismerkedhetett meg. Ami viszont biztos: Jekatyerina rengeteget utazott, az általa posztolt képeken látszott, hogy fényűző életet élt: a képek többsége nem szólt másról, mint luxusról, egzotikus tájakról, márkás ruhákról.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kati K. 💁🏻‍♀️ (@katti_loves_life) által megosztott bejegyzés, Nov 4., 2017, időpont: 12:43 (PDT időzóna szerint)



Július 30-án a rendőrök letartóztatták a feltételezett elkövetőt: Maxim Garejev azonnal bevallotta tettét, az indítékról pedig azt állította, agressziót váltott ki belőle, hogy a lány lenézően beszélt róla. Beismerő vallomásának felvétele elérhető az interneten; az alábbi párbeszéd hangzik el a videón Garejev és az őt kihallgató tiszt között:

– Tudja, hogy miért tartóztatták le? – Igen. – Miért? – Gyilkosság miatt. – Mikor történt a gyilkosság? – 2019. július 26-án. – Mi volt a bűncselekmény indítéka? – Több ízben sértegetett engem, becsmérelte a szexuális teljesítményemet, megalázóan beszélt az anyagi helyzetemről. Nem tudtam visszafogni magam. – Mit tett? – Legalább ötször megszúrtam. A nyakán és mellkasán. – Megbánta a tettét? – Igen, megbántam. És együttműködöm a nyomozó hatóságokkal.

„Átlagos prosti, 10 ezer rubel óránként”

Az előzetes letartóztatásáról döntő bírósági tárgyalás után Garejev válaszolt a sajtó kérdéseire. A Komszomolszkaja Pravda cikkéből kiderül, hogy a férfi azzal kezdte, szeretne elnézést kérni Kátya szüleitől, nagyon sajnálja a történteket. Amikor pedig arról kérdezték, mit mondana a saját szüleinek, azt válaszolta, szégyelli magát, és nem szeretné, ha a tudomásukra jutnának a részletek.

Az anyja állítólag még nem is tud semmit, Garejev egy éve nem beszél a szüleivel. A gyanúsított apja a sajtónak ezt azzal indokolta, hogy a fia prostituáltakhoz jár, és többmilliós tartozást halmozott fel. Garejev erre annyit reagált, hogy valóban 8 millió rubellel (átszámítva 36 millió forinttal) tartozik, de ennek nincs köze ahhoz, hogy gyakran vette igénybe prostituáltak szolgáltatásait. Az viszont a rögtönzött sajtótájékoztatón kiderült, hogy „Kátyát” is így ismerte meg:

– Szerelmes volt belé? – Kibe? – Kátyába. – Természetesen nem. Életemben másodszor láttam. Átlagos prosti volt. 10 ezer rubel óránként.

Garejev az interjú során végig tenyerébe temette arcát. Azt mondta az újságíróknak, nem néz ki jól, ezért nem mutogatja magát. „Ezek szerint fontos önnek a külső?” – hangzott a kérdés, mire Garejev: „Igen. Ezért is neveztek Kennek.” A beszélgetés egyik legerősebb része a gyanúsított kifakadása volt:

Hogy miként érzem most magam? Mit gondolnak? Négy egyetemi diplomám van, Londonban tanultam, közel 500 ezer rubeles (2,2 millió forintos – a szerk.) fizetésem volt, és ezek után itt ülök.

Végül ismét Jekatyerina szüleinek üzent:

Nem tudom, hogy hívják magukat, Kátya szülei. Bocsássanak meg! Ha odaadhatnám az életem, hogy visszakaphassák őt, megtenném. Erre készen is állok, ha erre lehetőség adódik.

Sorozatgyilkos?

Ugyan akadtak, akik kételkedtek, hogy a gyilkosság után három nappal elfogott férfi követte el a bűncselekményt, a Pervij Kanal (Egyes Csatorna) egyik műsorában súlyos vádak hangzottak el a feltételezett tettesről. Garejev ismerőse, a prostituáltként dolgozó Gjulzsan Szulejmanova az augusztus 14-i tévéműsorban elmondta: a férfi korábban mesélt neki, hogy két lánnyal is „elbánt”, de ő nem vette komolyan a hallottakat, és csak azután kezdett neki összeállni a kép, miután hallott Karanglanova tragédiájáról.

Állítása szerint Garejev egyik áldozata korábbi barátnője, egy 16 éves lány volt, akit kirángatott a prostitúcióból, de miután a férfi kérése ellenére ismét szexuális szolgáltatásokat kezdett nyújtani, Garejev kiszúrta a szemeit és végzett vele.

Facebook-oldala tanúsága szerint Maxim Garejev, amellett, hogy – mint maga is említette – négy diplomával rendelkezik, számos cégnél dolgozott informatikai igazgatóként, emellett egy amatőr labdarúgócsapat edzője. Néhány éve költözött Cseljabinszkól Moszkvába, gyakran vett igénybe szexuális szolgáltatásokat – utóbbi információ nem a Facebook-oldaláról derül ki.

Miss Maxim

És hogy mit tudunk Jekatyerináról? Több randioldalon is regisztrált, adatlapjain viszonylag szűkszavúan írt magáról – annyi derült ki róla, hogy egyetemista, szereti Tolsztoj és Dosztojevszkij könyveit, Vrubel festményeit.

Kátya egyébként a Miss Maxim nevű szépségversenyen tűnt fel – tragikus egybeesés, hogy a gyilkosát is így hívják.

Bár fentebb az első sajtóhírek alapján azt írtuk, a lányt 80 ezren követik Instagramon, de most ellenőriztük, és időközben már 115 ezerre nőtt ez a szám: halála óta tehát 35 ezren nyomtak a Követem gombra.

Pedig több poszt már nem lesz az oldalon.