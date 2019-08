42 milliós támogatást oszt szét a Tesco (X)

Az „Ön választ, mi segítünk” programban országosan 181 pályázó nyert el 400, 200, illetve 100 ezer forintot.

Az áruházlánc tavasszal hatodik alkalommal hirdette meg „Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázati programját. A pályázatra többek között óvodák és iskolák, alapítványok, lakóközösségek, nonprofit kis- és középvállalkozások is pályázhatnak környezetszépítő, oktató és képességfejlesztő, egészséges életmódra ösztönző programokkal. A pályázaton a független szakmai zsűri előszűrése után a Tesco vásárlói szavaznak arra, mely programot szeretnék megvalósulni látni saját közösségükben. Az áruházlánc országosan 61 körzetben, a szavazatok számának függvényében ítéli oda a támogatási összegeket.

A hatodik „Ön választ, mi segítünk” programban közel 3 millió szavazatot dobtak be a Tesco vásárlói. A 181 támogatott projekt eredményeként többek között mezítlábas parkok és mozgáskorlátozott horgászhelyek kialakítása, ingyenes szűrővizsgálatok szervezése, állatmenhelyi férőhely bővítése és szabadtéri fejlesztő játékok telepítése fog megvalósulni.

„Az „Ön választ, mi segítünk” pályázati programot azzal a céllal hívta életre a Tesco, hogy a helyi szinten fontos ügyeket és az ezeket megvalósító szervezeteket támogassa. A program – a most zárulóval együtt már – hat fordulójában csaknem 17 millió vásárló szavazott valamelyik kezdeményezésre, a pályázó szervezetek pedig több mint 190 millió forint támogatást nyertek el” – mondta Hevesi Nóra, a Tesco Magyarország kommunikációs igazgatója.

Az „Ön választ, mi segítünk” programot a Tesco egyszerre hirdeti meg négy közép-európai országában, Csehországban, Lengyelországban, Szlovákiában és Magyarországon. A 2016-ban indított program sikerét az áruházlánc közép-európai áruházaiban bedobott 75 millió zseton és több mint 3000 helyi projekt is bizonyítja.

A most lezárt és a korábbi fordulók nyertes programjairól a pályázat weboldalán lehet tájékozódni. Az áruházlánc egy részletes térképet is készített arról, hogy Homokbödögétől Válon át Máriakéméndig az ország mely városaiban és településein milyen programok valósultak meg eddig az „Ön választ, mi segítünk” pályázattal.