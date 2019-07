Visszaadta a rabló a boltban a pénzt, azt mondta, kevés lenne a gyereke műtétjére

Hétfőn délelőtt 11-kor egy zöld kabátos, fekete-fehér maszkos férfi lépett be egy philadelphiai fűboltba. Kezében egy fegyver volt, amit ráfogott az eladóra, és azt mondta, ha nem adja oda a kasszában levő pénzt, lelövi. Az eladó át is adta a pénzt, a férfi már elrakta, mikor azt mondta:

Visszaadta a pénzt, és elmenekült – közölte a rendőrség az Inquirer beszámolója szerint. A CBS3 úgy tudja, a lánynak veseátültetésre van szüksége, vagy legalábbis ezt mondta a rabló. Utóbbi csatorna azt is tudni véli, hogy a férfi 100 dollárt markolt fel, majd adott vissza, hogy az nem elég a műtétre.

Philadelphia police are searching for a man accused of attempting to rob a store because he said he needed money for his daughter’s kidney transplant operation. @JoeHoldenCBS3 reports https://t.co/U7uP1x2NoN

— CBS Philly (@CBSPhilly) July 9, 2019