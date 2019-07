A barátnőmnek fáj velem a szex

A fájdalmas közösülést a szexológia dyspareuniának nevezi, ez a szexuális élet egyik leggyakoribb zavara a nőknél. Olvasónk emiatt írt nekünk: partnerének az is fáj, ha előjáték közben az ujjával szeretne behatolni a hüvelyébe. Ezen lehet segíteni, és ha neked is van a szexuális életedben komolyabb probléma, ha nehezen megy a szex, ha teljesen máshogyan éled meg fejben mint a valóságban, akkor várjuk a leveled a timea.sereg@24.hu email címre.

A barátnőm szex közben fájdalmat érez a behatoláskor, a medence alsó részén. Amikor kényeztetem,benedvesedik, viszont még az ujjam behatolása közben is érzi a feszülő érzést a medence alsó részén, hiába használok síkosítót. Korábban volt már kapcsolata és ott is ugyanez a probléma lépett fel. Egy éve volt nőgyógyásznál és semmi problémát nem talált. Mi lehet a gond?

Az olvasói levelet Dénes küldte nekünk, természetesen ő is álnevet kapott tőlünk, amit mindenkinek garantálunk.

Mit lehet tenni?

A jó szex nem mindenkinél természetes folyamat, hanem sok-sok gyakorlás és bizony rengeteg hiba elkövetésével jár együtt. A szexet tehát tanuljuk, a hibákból tanulunk, a gyakorláson keresztül tapasztalatot szerzünk, és ezek fontosak ahhoz, hogy valaki teljesen átadja magát a szexnek, a gyönyörnek. A tapasztalatok abban segítenek, hogy mindenki megismerje a saját teste működését: mennyi és milyen előjáték elegendő számára, hogy a számtalan szexpóz közül megtalálja a számára legizgalmasabbat, hogy a mozgás sebességéről ne is beszéljünk. Úgy tűnhet, mintha a leírtaknak semmi köze nem lenne az olvasói levélhez, pedig nagyon is van: ha fájdalmas a nőnek a behatolás, akkor az akár visszavezethető arra is, hogy élete legelső élményei a szexben pocsékul sikerültek és tudat alatt retteg, fél a behatolástól. Ez csak az egyik oka annak a dypareuniának, ami egyébként gyakori probléma a nőknél. Betegségek is okozhatják, akár az endometriózis is, ami egy átlagos nőgyógyászati vizsgálaton nem biztos, hogy elsőre kiderül.

Ha a szexuális határokat bármilyen módon megsértette valaki valahogyan, akkor ha tudatosan akarja is valaki a szexet, a teste leállhat és jelezheti, hogy baj van. Fontos ilyenkor szakember segítségét kérni.

A problémák kibeszélése, az esetleges szégyenérzet felülírása, a rossz élmények elkerülése, a kudarcélmények halmozásának kiiktatása mind részei a szexterápiának ilyenkor, ezért is lenne jó minél hamarabb szexuálterápiás segítséget kérni. A partner csak részlegesen tud segíteni, az alábbiakban:

az előjátékra fordított időt növeljék meg, minimum duplázzák,

fordítson a partner kiemelten figyelmet a csiklóra, ne pedig a behatolásra, a legtöbb nő a csiklóján keresztül élvezi a szexet,

nem ciki, ha a nő hozzányúl a csiklójához és maga is segíti a folyamatot, pláne ha a behatolásról van szó, ujjazásról akár,

ahogy szex közben elkezdődik a fájdalom, azonnal álljanak le, és térjenek át olyan pózra, előjátékra, ami élvezetes volt,

a lovaglópóz segíthet a nőnek abban, hogy ő irányítsa a behatolás szögét, mértékét, a mozgást.

Látható tehát, hogy ahhoz, hogy egy pár összehangolódjon a szexben, a test jelzéseire figyelni kell. Rengetegen kötnek kompromisszumokat a saját testükkel és erőltetik a szexet, a behatolást, csak hogy a partner kedvére tegyenek. Ezt muszáj lenne elfelejteni, és inkább figyelni a testre: ha nem akarja a szexet, akkor ne erőltesse, ha pedig fél, hogy a párkapcsolata múlik ezen, keressen meg egy szakembert, aki segíti a szexuális életet.

Ez meg micsoda? A 24.hu blogjában szakembernek teheted fel a kérdéseidet azokról a témákról, amikről nem szívesen beszélsz másokkal, legfeljebb netes fórumokon, Facebook-csoportokban próbálsz kutakodni a válaszok után. A tanácsokat, segítséget kérő leveleket a timea.sereg@24.hu email címre vagy a szakértő weboldalán, az stterapia.hu oldalon üzenetben küldheted el, a válaszokat pedig itt, a 24.hu-n közöljük. A feladók névtelenségét természetesen garantáljuk.

Szexuálterapeuta szerzőnk korábbi cikkeit ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: 24.hu/Besenyei Violetta