Pont az esti híradó közben jött a földrengés

Amint azt mi is megírtuk, a július 4-i után egy még erősebb földrengés rázta meg Dél-Kaliforniát. A 7,1-es erősségű földmozgás epicentruma a Los Angelestől északra található Ridgecrestnél volt.

A pénteki rezgést élőben is láthatták a KCAL9 TV (a CBS Los Angelesi csatornája) nézői – már aki ilyen körülmények között tudott tévézgetni –, az esti hírműsort vezető tévések pedig élőben érezhették. Sara Donchey és Juan Fernandez a 8 órai híradót vezették épp, amikor elkezdett mozogni a föld. Először a tévéadást mutatjuk:

WATCH: Very scary moments in the #CBSLA newsroom when the quake hit. @NewsJuan and @SaraDonchey were live on #KCAL9 when it happened. pic.twitter.com/SfgV3060eT

— Mike Rogers (@MikeRogersTV) July 6, 2019