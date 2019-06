Műfület találtak a strandon, Facebookon keresték a tulajdonost

Fura tárgyat találtak a Floridán található Anna Maria sziget egyik strandján. A Holmes Beach homokjában egy műfül hevert.

A BuzzFeed információi szerint a fülprotézist valaki a strandon megrendezett Világ legerősebb embere verseny közben hagyhatta el. A Facebookon megindult a hajtóvadászat: mindenki a fül tulajdonosát kereste. Mivel a rendőrségre is érkezett bejelentés, a helyi kapitányság Twitterén is megjelent a felhívás, hogy keresik a fülprotézis gazdáját.

This prosthetic ear was found at the public beach in Holmes Beach over the weekend and turned in to the police department. We are trying to locate the owner. Please call us at 941-708-5804 with any information. Thank you. pic.twitter.com/Cmu6DUnuD8

— Holmes Beach Police (@HolmesBeachPD) June 19, 2019