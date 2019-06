TOP 10 vakáció: a magyarok ezeken a helyeken nyaralnak a legszívesebben

Évről évre egyre többen voksolnak a szervezett utazás mellett, amivel időt és energiát (és a változatos kedvezményeknek hála, gyakran nem kevés pénzt is) spórolhatnak, miközben rengeteg felesleges stressztől is megkímélhetik magukat. Ha még nem tudod, merre keresd álmaid nyaralását, talán segíthet, ha megmutatjuk, a többiek melyik úticélokat választották az idén.

10. Horvátország, Kvarner-öböl

Az Adria horvátországi szakaszának évek óta tartó, töretlen népszerűsége egyáltalán nem meglepő: közel van, könnyen megközelíthető, csodálatos strandokban és bájos kisvárosokban, valamint történelmi, természeti és kulturális látnivalókban is gazdag desztináció, tele felfedezésre váró kincsekkel. Ideális megoldás akár egy utolsó pillanatos, tengerparti kiruccanásra is valamelyik nyári hétvégén.

9. Olaszország, Bibione

Olaszország egész évben népszerű úticél, de míg a többi évszakban gazdag történelmi múlttal és remek konyhával bíró városai felé veszik többen az irányt, nyáron egyértelműen a tengerpartra tart minden ide látogató. Kitűnő úticél a búvárkodás és a vízi sportok szerelmeseinek, valamint a gyermekes családoknak és a szerelmespároknak egyaránt.

8. Kanári-szigetek, Tenerife

A Kanári-szigetek talán leghíresebbikén ember által teljesen birtokba vett területek, festői városok, vulkán formálta, kopár táj, buja növényzet, változatos strandok, lenyűgöző hegyek és magas színvonalú szolgáltatásokkal felszerelt üdülőövezetek váltják egymást. Itt mindenki megtalálhatja a számítását, mindegy, mit szeretne: túrázni, szörfözni, egész nap a parton lustálkodni, múzeumról múzeumra járni, vagy a helyi kultúrát annak konyháján keresztül felfedezni.

7. Bulgária, Napospart

A Fekete-tenger partján elterülő Bulgária leginkább tengerpartjának köszönheti népszerűségét, de az ország területén rengeteg templomot és történelmi emlékhelyet is találunk. Legnagyobb vonzereje mégis kék zászlós, aranyhomokos strandjaiban, valamint a rengeteg, változatos szórakozási lehetőségben rejlik. Az aktív időtöltés itt elérhető lehetőségei és éjszakai élete miatt elsősorban a fiatalabb korosztály kedvelt üdülőhelye.

6. Spanyolország, Mallorca

Az évről évre népszerűbb Spanyolország legnagyobb szigete a Földközi-tengeren helyezkedik el, így kellemes klímájával, gyönyörű tengerpartjaival ideális pihenőhely. A Baleár-szigetek központjaként rengeteg természeti szépséget, bájos kis falvakat, és történelmi látnivalókat tartogat. Természetesen az összes mai igényt kielégítő üdülőközpontokat is találunk éttermekkel, hotelekkel, szórakozóhelyekkel és változatos szabadidős programlehetőségekkel.

5. Ciprus, Ayia Napa

A sziget megosztottsága sokakat visszatart az ide utazástól, pedig egyáltalán nem befolyásolja annak látogathatóságát, biztonságát, érdekességét és szépségét. A Földközi-tenger vize, csodálatos kéksége és tisztasága, a helyiek kedvessége, a látnivalók sokasága valamint a remek konyha lenyűgözi az ide látogatókat.

4. Tunézia, Sousse

Tunézia egyike a legkedveltebb üdülőhelyeknek a világon, ami az ország közel tökéletes klímájának, a napsütéses órák számának, valamint a kiváló konyhának, a barátságos embereknek és a magas színvonalú szolgáltatásoknak az ismeretében egyáltalán nem meglepő. A legfontosabb tényező mégis a strandhelyzet: a szállodákhoz tartozó, legtöbbször privát, aranyszínű, vagy fehér homokos partszakaszok gyakran több kilométer hosszúak, és a nagyon lassan mélyülnek, így kisgyerekesek számára is ideálisak.

3. Görögország, Kréta

Amilyen apró, annyira sokszínű és érdekes sziget, nem csak történelmi múltja és turisztikai vonzereje, de az itt tömegesen fellelhető olajfáknak, és egyéb, ritka fajoknak köszönhetően természeti értékei miatt is. A legnagyobb görög sziget mediterrán hangulata egységes, ezen felül viszont változatos, minden igényt kielégítő üdülőhelyekből válogathatunk, így párok, baráti társaságok, családok és egyedülállók számára is tökéletes úticél.

2. Egyiptom, Hurghada

A Vörös-tenger leglátogatottabb helye évek óta biztosan dobogós, sokan évente többször is visszatérnek, hogy maradéktalanul kiélvezhessék a gazdag, víz alatti Világ csodáit, illetve a környék látnivalóit: a búvárkodás után jöhet Kairó, hajózás a Níluson, sivatagi quad-túra és persze a piramisok. De Egyiptom akkor is tökéletes úticél, ha szép tengerre, kényelmes szállodára és egy igazi, lustálkodós nyaralásra vágyunk – mindenhol lenyűgöző, élettel teli, homokos tengerpartot és csodálatos, all inclusive ellátást kínáló szállodákat fogunk találni.

1. Törökország, Side

Törökország rejtett kincsei, klasszikus szépsége és a látnivalók gazdagsága miatt szintén egész évben népszerű úticél, de nyáron mindez átmenetileg feledésbe merül a Török Riviéra kedvéért. Ha tengerparti kikapcsolódásra és pihenésre vágyunk, ez egy könnyen elérhető lehetőség, hiszen a kb. 2 órás repülőút még a kisebb gyerekek számára is viselhető, Side pedig nyugodt, békés hangulatával, hosszan elnyúló partjával és ókori látnivalóival tökéletes választás egy családi nyaraláshoz.

