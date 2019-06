Merevedési gondjai vannak és elégedetlen a szexuális életével? (X)

Részt vettünk egy konferencián, amelyen a tudósok bemutatták a különböző termékek hatékonyságát (hatástalanságát), amelyek a középkorú és az ennél idősebb férfiaknak segít a meredési problémákat legyőzni.

Minden 40 év feletti férfi (némelyek jóval előbb, némelyek sokkal később) ugyanazzal a problémával szembesülnek. Meredésük már nem olyan, mint régebben volt, ez gyakran a szexuális életük romlásához vezet, néhányaknak lehetetlenné tesz bármilyen szexuális aktivitást. A szexuális élet hiánya házasságon belüli problémákhoz vezethet, válásokhoz, megcsaláshoz vagy akár depresszióhoz is.

A piacot elárasztották a különféle termékek, amelyek ezt a problémát akarják megoldani, ezért is volt érdekes részt venni a konferencián, vagyis megbizonyosodni arról, hogy ezek a termékek közül tényleg hat-e valamelyik, vannak-e és ha igen, akkor milyen mellékhatásaik vannak az ilyen terméknek.

Miért vannak egyáltalán meredési problémák?



A konferencián meglepően sokan vettek részt.



A férfi nemi szerv úgy működik, hogy amikor a test nagyobb mennyiségű vért küld belé, amely kitölti a három cilindrikus hengert, létrejön a merevedés. Amikor a cilindrikus testek megtelnek vérrel, egyidejűleg nyomni kezdik a pénisz vénáit, így a vér csak beáramlik a péniszbe, de nem távozik belőle ugyanolyan mennyiségben. Így a nemi szerv megkeményedik.

A középkorú és az idős férfiak problémája lehet az eleve gyengébb vérkeringés, kevesebb szexuális izgalom, túlsúly és olyan gyógyszerek használata, amelyek negatívan hatnak a merevedésre.

A különféle termékeknél azt állítják, hogy a hatásukkal képesek fizikailag vagy a péniszbe áramló nagyobb vérmennyiség segítségével megkönnyíteni a merevedés elérését, amely emiatt még keményebb és hosszabb ideig tart. Megnéztük ezeknek a termékeknek a hatását és hatékonyságát.

Először bemutatták a péniszen végzett műtéti beavatkozást, vagyis a műtétet. Ezt a lehetőséget a férfiak, akiknek meredési vagy egyéb problémái vannak, kis hányada választja, mert a beavatkozás nagyon veszélyes, drága és ezzel egyidejűleg hosszú időre van szükség, hogy újra felépüljön. Mivel a teremben senkit nem érdekelt különösebben az ilyen megoldás, nem is szántak rá hosszabb időt.

A következő bemutatásra kerülő módszer a különböző tabletták voltak. Biztos látott már ilyen hirdetéseket. Némely tabletta felhasználó, mint pl. a Male Extra, jó eredményeket mutatott, de a használatuk idején sok mellékhatás jelentkezik. A legnagyobb probléma, hogy a legtöbb tabletta hatása még mindig nincs teljesen leellenőrizve, javasolják, hogy a használatuk előtt konzultáljon a háziorvosával.

Mivel a tabletták nagyobb része nincs egészségügyileg bevizsgálva, a lehetséges mellékhatásokat illetően komoly komplikációk léphetnek fel, ha a test nem fogadja el őket. Orvossal történő konzultáció nélkül nem kellene elkezdeni ezeket a tablettákat szedni, mert nemcsak a pénzét dobja ki, hanem komoly egészségügyi problémákat is okozhat velük saját magának.



Az előadó hölgyek elmondták a saját tapasztalataikat is, amelyeket mi férfiak örömmel hallgattunk.

A leghatékonyabb és legbiztonságosabb módot a merevedés eléréséhez a gélek mutatták. Ezek közül is különleges és nagyon népszerű a férfiak körében az Excite. Nagy előnyként említették azt a tényt, hogy nincs mellékhatása, európai termékről van szó, amely a felvitel után azonnal hat, ezért a legtöbb férfi közvetlenül a szexuális aktus előtt használja.

A szexuális aktus előtt kell felvinni a gélt és így gyors megváltást fog érezni. Jelentkezni fog egy hűtő és melegítő hatás, amely a péniszben lévő erek tágulásához vezet, így a test nagyobb mennyiségű vért küld és így teljesen természetesen biztosítja a nagyon kemény merevedést, és az aktus alatt is érezhető a nagyobb pénisz.

A sok elégedett felhasználó a bizonyíték arra, hogy a gél hatékony, ezért a legjobb választás azoknak, akik szeretnék, ha még keményebb erekciójuk és még nagyobb péniszük lenne az aktus alatt. Kihangsúlyozták, hogy a gélt csak a hivatalos képviselő weboldaláról, a www.Excitepovecanje.com/hu–ról kell megrendelni, mert még nem vizsgálták ki a piacon megjelenő különböző hamisítványok hatásait.

Mindenki számára jól ismertek a különféle vákuumpumpák, mint pl. a Penomet. A fent említett termékekkel ellentétben úgy hatnak, hogy fizikailag biztosítják a jobb erekciót. A férfi belehelyezi a péniszét a pumpába, a nyomás segítségével nagy mennyiségű vért húz bele, majd a péniszre egy gyűrűt helyez fel, amely megakadályozza, hogy a vér kifolyjon belőle és így biztosítja a merevedést.

A termék negatívuma, hogy csak olyan addig hatékony, amíg a férfi péniszén fent van a gyűrű, ami persze zavarja a férfiakat, hiszen a partner is láthatja ezt a segédeszközt. Ezzel együtt figyelmeztettek arra a tényre is, hogy a pumpa túlzott használatával erektilis diszfunkciót idézhetnek elő (lehetetlen tartós erekciót elérni).



A kezdeti szégyenlősség után a látogatók ellazultak, és érdekes kérdéseket tettek fel, és elmesélték nekünk a saját tapasztalataikat.

Az erekciós problémák leküzdésének legújabb módszere a különféle tapaszok használata. A leghatékonyabbnak (a legtöbb összetevővel) az amerikai X-core tapaszokat tartják, amelyeket Magyarországon is meg lehet vásárolni. Ezek a dohányzás elleni, nikotinos tapaszhoz hasonlóan működnek. A férfi felragasztja a tapaszt a bőrére (a kar belső oldalára) és a szervezete a bőrön át felszívja a tapasz ragasztójában lévő összetevőket, amelyek hatnak az erek tágulására és a péniszt nagyobb mennyiségű vérrel látják el.

Egy vagy több hónapos folyamatról van szó (a dobozban 30 tapasz van, amely egy hónapos használatra elegendő), jobb/keményebb erekció és keményebb pénisz kellene, hogy legyen a végeredmény. A felhasználók első reakciói nagy megelégedésről számolnak be, ami annak a bizonyított ténynek is köszönhető, hogy a tapaszoknak nincs semmilyen mellékhatásuk, ezért idősebb férfiak is használhatják.

Mivel az X-core tapaszoknak nincs semmilyen mellékhatásuk, javasolt, mint azon ritka termékek egyike, amelyet bárki biztonságosan használhat az erekció javítására és a szexuális aktus alatti pénisz méret növelésére. Külön kihangsúlyozták, hogy a piacon többféle tapasz is található, amelyek nincsenek leellenőrizve, ezért feltétlenül az X-coret javasolt megrendelni EZEN a hivatalos weboldalon.

A konferencia végén összegezték, hogy minden férfiak félelem nélkül kipróbálhatják az Excite gélt vagy az X-core tapaszt. Viagra vagy más tabletták használata mellett is dönthetnek, de ehhez a háziorvos javaslata szükséges. A vákuumpumpák használatát csak tapasztalt felhasználóknak javasolják, a műtéti megoldást pedig csak végső megoldásként, amikor már semmi más nem segít és komoly konzultáció után a háziorvos is ezt javasolja.

