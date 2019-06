Chris Hemsworth egy időre szünetelteti a karrierjét

Az utóbbi időkben sokat láthatjuk Chris Hemsworth-öt moziban, hisz még megy az új Bosszúállók, hamarosan jön a Thor: Ragnarokos partnerével, Tessa Thompsonnal újraindított Men In Black, ezen túl két másik filmben is felbukkan idén még. Viszont akiknek már sok ez, annak a jó hír, rajongóinak pedig rossz, hogy utána egy ideig nem igazán fogjuk látni őt filmben. Az ausztrál Daily Telegraph-nak nyilatkozva ugyanis elmondta, most egy darabig nem fog elvállalni semmit, szeretne ugyanis a családjával lenni.

Ebben az évben már nem fogok semmit se forgatni. Otthon akarok lenni a gyerekeimmel. Nagyon érzékeny korban vannak. Még mindig nagyon fiatalok, de már érzékelik, ha kevesebbet vagyok otthon, mint korábban.

A színésznek három közös gyereke van Elsa Pataky-val, egy hét éves kislány és egy öt éves fiú ikerpár. Vélhetően nem sok időt tölthetett mostanában otthon, hisz nagyjából egymásután forgatták a két Bosszúállók-filmet, utána meg mehetett is rögtön szerepelni más filmekbe. A színész egyébként már elvállalta, hogy eljátssza Hulk Hogant a Netflix filmjében, de annak a forgatása még nem kezdődött meg, ezek szerint jövő évig nem is fog.

Kiemelt kép: Vera Anderson/WireImage