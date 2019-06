18 évesen, a Facebookon talált ismeretlen spermadonortól esett teherbe

Nem akart várni, ahogy tudott, teherbe akart esni.

Ann Barter nem mondható mindennapi fiatalnak. Ő nem azzal töltötte a 18. szülinapját, hogy a haverjaival ünnepeljen, hanem éppen a Facebookon keresett magának spermadonort. Barter nagyon szeretett volna gyereket, és azzal sem akarta az idejét pazarolni, hogy megtalálja élete szerelmét ehhez.

Már évekkel korábban késznek éreztem magam az anyaságra. Erre születtem. De nem volt barátom, arról nem is beszélve, hogy kevesen akarnak családot alapítani 17 évesen

– nyilatkozta a Sunnak. Mint kiderült a brit társadalombiztosítás nem fedezi ilyen fiataloknak a mesterséges megtermékenyítést, magánúton pedig nagyon drága lett volna, akár 500 ezer forint is, amire gondolta, hogy hitelt vesz fel, de nem akart világra hozni egy gyereket úgy, hogy már most adósságban úszik.

Így saját kezébe vette az irányítást, belépett – igazából már 16 évesen – egy Facebook-csoportba, amely spermadonorokat kereső nőknek készítettek, és talált is ott egy ideális férfit. Egy londoni hotelben találkoztak, ahol a férfi át is adta a mintáját (az egészségét tanúsító dokumentumok mellett), Barter pedig egy online vásárolt, házi inszeminációs készlet segítségével teherbe is esett.

Nem gondoltam volna, hogy már első alkalommal működni fog

– vallotta be Barter, akinek még mielőtt találkozott volna a donorral, már volt egy vetélése egy rövidtávú kapcsolatából, anélkül, hogy tudta volna, hogy állapotos.

Szerinte ezzel ő a legfiatalabb nő, aki spermadonortól lett állapotos. Sokan kritizálják is ezért, de azt mondja, ez az ő teste, az ő döntése, és jó anyának bizonyult. Emellett úgy volt vele, hogy egyedül is képes lesz meggyürkőzni vele, hiszen őt is csak az anyja nevelte fel, apjával nem is találkozott egészen két évvel ezelőttig.

Barter ma már 19 éves, lánya, Anela pedig elmúlt nyolc hónapos.

Egyébként nem olyan biztos hogy ő a legfiatalabb, egy 2012-es vizsgálat szerint a spermadonorokat kereső honlapokra regisztráltak negyede 25 év alatti.

Kiemelt kép: Facebook