Star Wars-legendákkal nyitották meg Disneyland őrületes élményparkját

Nem kicsit húztak ezzel a park tulajdonosai, hatalmas az érdeklődés.

Korábban beszámoltunk róla, hogy a Disneyland két óriási élményparkot nyit majd Star Wars tematikában, mindez hivatalosan is megtörtént, ráadásul egy csomó filmes legendát is meghívtak a nyitóceremóniára. Ott volt Harrison Ford, Mark Hamill, Billy Dee Williams és a filmek atyja, George Lucas is.

A megnyitón Ford megemlékezett Peter Mayhew-ról is, aki sok éven keresztül alakította Chewbaccát a filmekben. Ford a filmekből jól ismert Ezeréves Sólyom oldalát megütögetve csak annyit mondott:

Peter, ezt csak miattad!

A parkról és a megnyitóról készült néhány egészen brutális fotó

— ki akar azonnal jegyet váltani?

Kiemelt kép: Amy Sussman/Getty Images