Kamu volt Halle Berry egészhátas tetoválása

Mi is beszámoltunk a képről Halle Berry Instagramján, amin egy szál szoknyában süt tojást, a hátán pedig hatalmas tetoválás látható.

James Corden rá is kérdezett nála, hogy valódi-e, amikor vendége volt a színésznő Late Late Show-ban, ahol kiderült, hogy csak henna tetkó volt. Mint mondta, hamarosan kezdi el forgatni az új filmjét, a karaktere pedig tetovált, ami miatt kipróbálta, hogyan néz ki ez a minta rajta. A jövőben további hasonló kamutetoválásokra lehet tőle számítani, mert kipróbál majd több különbözőt verziót is majd, amíg megtalálja azt, ami legjobban illik a figurájához. Az is kiderült, hogy nem csak a kép miatt sütött félmeztelenül, rendszeresen úgy szokott.

Kiemelt kép: Rodin Eckenroth/FilmMagic