Karda Beának és férjének külön lakása van

Szerintük ettől működik jól a házasságuk.

A 69 éves énekesnő tíz évvel ezelőtt, végső elkeseredésében döntött úgy, hogy kipróbálja az internetes társkeresést, ami be is jött neki. Párjával azóta össze is házasodtak, igaz, nem szokványos kapcsolatban élnek.

Karda Beának és férjének is van egy külön lakása, így egy héten 3-4 szabadnapjuk is van a másiktól. Ennek ellenére azt mondják, tökéletes a kapcsolatuk és szeretik egymást.

Ahol most vagyunk, itt itthon vagyunk és van egy másik Dunakeszin ott meg otthon vagyunk

– mondta a Fókusznak az énekesnő, majd férje, Laci elmondta, hogy telik nálunk egy átagos hét.

Mi együtt vagyunk a hétből 3-4 napot, a maradék három napban pedig tesszük a magunk dolgát, de az idő alatt is tartjuk a kapcsolatot.

Kiemelt kép: RTL Klub