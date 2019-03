A Trump-rajongók egy kamu Tom Ford idézettel hergelik éppen magukat

A Twitter-felhasználók ma reggel arra ébredhettek, hogy Tom Ford divattervező neve szerepel a trending oldalon. Az oka az volt, hogy Donald Trump hívei egy emberként háborodtak fel rá, amiért csúnya dolgokat mondott az elnök feleségére.

I would call for a MAGA Boycott of #TomFord but us Trump Supporters can’t afford Tom Ford. #WalmartLife #USA 🇷🇺 pic.twitter.com/y2tntLhTqw

Kemény szavak. A legnagyobb probléma viszont az vele, hogy a Bossip átkutatta a netet, és arra jutott, hogy ilyent sosem mondott sehol Tom Ford.

Cserébe találtak egy három évvel ezelőtti interjút a The View-ból, amiben feltették neki a kérdést, hogy Melania Trumpot öltöztetni fogja-e. Ford elmondta, hogy kapott már felkérést tőle, de vissza kellett utasítania. Udvariasan jelezte, hogy bár alapbetően a Demokratákra szokott szavazni, ha Hillary Clinton nyert volna, őt se öltöztetné, ugyanis az ő ruhái nagyon sok pénzért készíti, és nem érzi helyénvalónak, hogy méregdrága ruhákat készítsen bárkinek is az állam pénzéből.

I’m just going to drop this pic Of Barack and Michelle right here.

Michelle dressed by #TomFord pic.twitter.com/3PREqpnN4z

— Bishop Talbert Swan (@TalbertSwan) 2019. március 19.