Cindy Crawford 53 évesen is sokakat lenyomna a modellszakmában

Hosszú idő után állt ismét fényképezőgép elé divat témában Cindy Crawford egykori szupermodell, miután felkérést kapott a Porter Magazintól. Crawford 53 évesen is olyan természetességgel mozog a kamera előtt, hogy azt sokan megirigyelnék most is.

Egyébként azt mondta a képek kapcsán:

20 évesen azt gondoltam, még vagy 5 évig fogok modellkedni, aztán találnom kell egy igazi munkát. 25 évesen ugyanezt, 30 évesen is. Néha visszanézek a régi Playboy-fotóimra, és azon gondolkodom, miért nem meztelenkedtem többet? Fiatalabb úgysem leszek, szóval meg kell ünnepelnem azt, hogy ki vagyok ma.

Simán kitúrna pár fiatal modellt a szakmából:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cindy Crawford (@cindycrawford) által megosztott bejegyzés, Márc 2., 2019, időpont: 6:38 (PST időzóna szerint)

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Cindy Crawford (@cindycrawford) által megosztott bejegyzés, Márc 2., 2019, időpont: 6:38 (PST időzóna szerint)

Több kép a magazin Instáján.

Kiemelt kép: Instagram.com/cindycrawford