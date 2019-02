A prosztatagyulladás nem játék

Minden ötödik férfinál jelentkezik a betegség. A prosztatagyulladás a férfiakat a fiatal felnőtt kortól 50 éves korig leggyakrabban érintő urológiai betegség.

A férfiak 15-20 százalékát érinti a prosztatagyulladás és az azzal járó számos kellemetlen probléma. Jellemzően a szexuálisan legaktívabb időszak alatt jelentkezik: a leginkább veszélyeztetettek az 50 alatti férfiak, majd 60 éves kor után látványosan csökken az esetek száma. A prosztatitisz tehát azon ritka urológiai betegségek közé tartozik, amely nem kíméli a fiatalabb generációt sem: már a serdülőkor után bárkinél és bármikor kialakulhat.

A kórkép bakteriális fertőzésből eredő akut formáját viszonylag könnyű felismerni: magas láz, medence- és gáttáji fájdalmak, valamint vizelési panaszok kísérik. Laboratóriumi vizsgálattal a betegséget kiváltó kórokozó is azonosítható. A krónikus prosztatagyulladás merevedési zavarokkal járhat, sőt akár sterilitáshoz is vezethet. Súlyos esetben szövődményként kialakulhat tályog és mellékheregyulladás.

Sokszor nem találják az okát

Különösen a krónikus betegség kiváltó okait nehéz tetten érni: okozhatja felfázás, vagy egyéb, főként baktérium, ritkábban egyéb mikroorganizmus okozta gyulladás, illetve korábbi sérülés, hegesedés is kiválthatja. A tünetek fellángolására vagy krónikussá válására hajlamosíthat a prosztatát túlterhelő életmód: az ülőmunka, az alkohol, a fűszeres ételek, de a rendszertelen, ritka szexuális élet, vagy éppen a szabados életvitel, a gyakori partnercsere is. Bármi is volt a kiváltó ok, és a betegség bármely formája is jelentkezik, mindenképpen komolyan kell venni, és már a legkisebb gyanújel esetén tanácsos rögtön orvoshoz fordulni, hogy a kezelés a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb lehessen.

Melyek lehetnek a figyelmeztető jelek?

A prosztatagyulladás általában a gáttájék, a derék, valamint gyakran a hímvessző és a here fájdalmával jár. A herezacskó és a végbélnyílás közötti területen folyamatosan, hosszan fennálló fájdalom miatt a hólyag- és a medenceizomzat spazmusa (akaratlan, fokozott izomtónus) is kialakulhat. A prosztatagyulladást ezért is kíséri sokszor gyakori és sürgető vizeletürítési késztetés, valamint fájdalmas vagy égő vizelés. Emellett a merevedés és az ejakuláció nehézkessé, vagy még inkább fájdalmassá válhat, valamint székrekedés és fájdalommal járó székletürítés is jelentkezhet. A bakteriális eredetű akut prosztatitisz esetében a vizelési nehézség és a véres vizelet sokkal gyakrabban jelenik meg.

Komolyabban kéne venni, férfiak…!

Sajnos az imént felsorolt tünetektől szenvedő urak, szégyenlősségből vagy a büszkeségüket féltve, ritkán és általában már későn fordulnak orvoshoz, ami megnehezíti a gyógyítást. A férfiak eleve kevésbé tudatosan kezelik az egészségükkel kapcsolatos jelzéseket. (Míg a nők egészségtudatossá válása már a 30-as éveik elején elkezdődik, addig a férfiak több mint húsz éves lemaradással, csak az 50 éveikben járva kezdenek komolyabb figyelmet szentelni az egészségüknek!) A prosztatával és általában a genitáliákkal kapcsolatos gondjaikat pedig még nehézkesebben viszik orvos elé. Ennek viszont komoly következményei lehetnek: a prosztatagyulladás például akár a nemzőképesség elvesztésével is járhat. Ha azonban az első tünetek megjelenésekor urológushoz fordulnak, akkor talán egy pár hetes antibiotikum-kezeléssel megúszható a betegség, későbbi következmények vagy szövődmények nélkül.

A gyógyulást segítik a fájdalomcsillapító, tünetenyhítő kúpok

A betegség gyógyítása – különösen krónikus esetben – nehéz és hosszadalmas, bizonyos helyzetekben csak műtéttel megoldható. A kezelés a tünetek típusától függően összetett, ám fájdalomcsillapításra, izomlazításra szinte mindig szükség lesz, amelynek szintén több formája létezik. A szájon át szedhető gyógyszerek mellett előnyös a kúpok alkalmazása, amely a tapasztalatok szerint egyre kevésbé feszélyezi a férfiakat. A prosztatagyulladással küzdő páciensek ugyanis a kúp használatával járó jelentéktelen kényelmetlenség mellett a módszer számos előnyét is megtapasztalhatták már, ugyanis az ilyen fájdalomcsillapítás helyileg, a prosztata közelében hat, vagyis éppen ott, ahol a probléma jelentkezik. A gyorsabb lokális hatás mellett nem elhanyagolható tény az sem, hogy a kúp nem kerül be az emésztőrendszerbe, és így mellékhatások nélkül, kevésbé terheli a szervezet. További előnye, hogy a szájon át szedett gyógyszerek hatását nem módosítja, sőt jól kiegészíti azt. A gyógynövénytartalmú készítmény pedig kíméletes is a szervezettel. A kúpok használata ezen kívül egyszerű, és általában csak napi egy alkalommal, lefekvés előtt kell használnia a páciensnek.