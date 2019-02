A férfiak egészségét is óvhatja néhány gyógynövény

A tökmag, a kisvirágú füzike, a tömjénfa, a csalán és még számos gyógynövény segíthet megelőzni vagy enyhíteni a prosztata egyes betegségeivel összefüggő vizelési problémákat, merevedési zavarokat. Ismerjük meg ezeket!

A megnövekedett prosztata megannyi „vízügyi” problémát jelent a férfiaknak, főleg éjszakánként – jól ismert tény ez reklámokon szocializálódott társadalmunkban. Közismert az is, hogy a tüneteket komolyan kell venni, 45-50 éves kortól ajánlott évente szűrővizsgálaton megjelenni, hiszen a kóros méretű prosztata nem csak merevedési zavarokat okozhat, hanem akár rákos megbetegedés is húzódhat a háttérben.

Bár a teremtés koronái tartanak tőle, a prosztata vizsgálata teljesen fájdalommentes, még ha meglehetősen kellemetlen is, elvégre az orvos a végbélen át, kézzel tapintja ki a prosztatát, mert így tudja megállapítani az esetleges elváltozást. Vér- és vizeletvizsgálatból is sok következtetést lehet levonni, ám a fizikai – és mivel végbélen keresztül történik, úgy nevezzük rektális – vizsgálat a legbiztosabb.

Csak azt ne…!

Innen kezdődnek a problémák, emiatt lehet, hogy sok prosztatarákos eset késve kerül az orvosok látókörébe, amikor a gyógyulás esélyei már nem annyira jók. Persze nem kell egyből a legrosszabbra gondolni, a prosztatagondok mögött legtöbbször gyulladás vagy a korral járó jóindulatú megnagyobbodás áll, ezek pedig megelőzhetők, kezelhetők.

Melyik férfi ne tenne meg bármit azért, hogy ne kelljen a vizsgálóasztalon feküdnie, háta mögött a gumikesztyűt húzó urológussal? Amit tehetünk, az a megelőzés, illetve a tünetek enyhítése gyógynövényes kezelésekkel, életmóddal, fizioterápiával, ám hangsúlyozzuk: makacs tünetek esetén és a már említett szűrővizsgálatok elvégzésére mindenképp forduljunk orvoshoz!

Elődeinknek nyilván fogalmuk sem lehetett a nagyjából szelídgesztenye méretű és formájú, a húgyhólyag alatt, a végbél előtt és a húgyvezetéket körbefogó szervről. Ők nyilván a tüneteket próbálták szelídíteni a természetben található „gyógyszerek”, a gyógynövények segítségével.

A tökmag

Ne is becsüljük alá őseink módszereit, hiszen a modern tudomány több természet adta gyógymódot is hatásosnak tart prosztataproblémák megelőzésére és kezelésére. Első helyen a tökmagot szokták említeni, annak is hidegen sajtolt olaját, ami megőrzi és koncentrálja a benne lévő hatóanyagokat.

Nagy mennyiségben tartalmaz vitaminokat és ásványi anyagokat – estünkben főleg a cink fontos –, antioxidánsokat, amelyek csökkentik a gyulladást, védenek a szabadgyökök kártékony hatásaitól. A tökmag hasznos segítség lehet a prosztata jóindulatú megnagyobbodása által okozott problémák enyhítésében.

A tökmag hatását senki nem vonja kétségbe, ám a többször megfogalmazott kétely szerint a valóban hatékony védelemhez többet kellene belőle fogyasztani, mint ami napi szinten életszerűnek tűnik.

Füzike és társai

Hatásos gyógynövényként ismerjük a kisvirágú füzikét, amelynek forrázatát teaként fogyaszthatjuk, de több étrend-kiegészítőben is megtalálható. Fő hatóanyaga a béta-szitoszterin. A teljesség igénye nélkül, íme néhány olyan élelmiszer, amelynek hatóanyagai segítenek megőrizni a prosztata egészségét:

A keresztesvirágúakban, mint például a kelkáposzta, kelbimbó vagy brokkoli, megtalálható az úgynevezett diindolmetán nevű anyag, amely gátolja a prosztatarákot okozó sejtek terjedését.

Hasonló hatással bír a szója magas fitoösztrogén-tartalma is.

A tengeri alga és a tengeri halak olaja a bennük lévő jód és szelén révén segíthetnek.

A paradicsom a benne rejlő likopin okán lehet hasznos.

A törpepálma termése a kutatások szerint gátolja a prosztata megnagyobbodásáért is felelős dihidrotesztoszteron képződését.

A csalán gyulladáscsökkentő, vizelethajtó, enyhíti a prosztatabetegségekhez kapcsolódó panaszokat.

Ezeken túl még az olajos magvakat, a hidegen préselt növényi olajokat, nyers zöldségeket, gyümölcsöket, a babot és a barna rizst említhetjük. És már el is érkeztünk oda, amit nem győzünk elégszer hangsúlyozni: az egészség megőrzésének egyik legfontosabb módja a megfelelő folyadékfogyasztás, a kiegyensúlyozott, változatos étrend és a testmozgás.