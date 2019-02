Amit tudni érdemes a cyberszexről

Az interneten keresztül zajló erotikus élmények akkor lesznek igazán jók, ha - akár idegenekről, akár ismerősökről legyen szó -, képesek a fantáziát megmozgatni. Minél élénkebbek ezek a fantáziák, annál nagyobb lehet az élvezet, a fizikai távolság miatt egymást szavakkal, képekkel stimulálják a résztvevő felek. Az egyik legnagyobb előnye, hogy lehetővé teszi a párkapcsolatban élők számára a szexuális intimitást a mindennapokban, hátránya, hogy akik ismeretlenekkel bármilyen módon űzik ezt, kiszolgáltatottá válhatnak.

A cyberszex egyfajta szerepjáték, aminek célja a szexuális élvezet, ez pontosabban szóbeli vagy képi izgatást jelent, ami erotikus élményt adhat. Általában önkielégítéssel is jár, de a fantázia a lényegi része, emiatt is jó feladat párterápián olyan pároknál, akik már rég elfelejtették, milyen az, amikor izgalommal várják a találkozást egymással. A cyberszex gyűjtőfogalom, a facebookos csetszexeléstől kezdve, a webkamerás fizetős vetkőzőlányokon keresztül, a társasjátékokban zajló avataros szexen át a pornónézésig minden cyberszexnek számít, és mint általában minden élvezet, amit túlzásba viszünk, a cyberszex is lehet ártalmas a mentális egészségre.

Az interneten könnyű megtalálni a hasonló érdeklődési körű embereket, így bármilyen virtuális tér alkalmas lehet a netes randira, a fantáziák megélésére. Azonban nem mindegy, hogyan csináljuk mindezt, meddig megyünk el, és hogyan találjuk meg azt, akivel megélhetjük ezt. Az internetes szexuális élményeknek is megvannak a maga szabályrendszere, amit ha nem vesz valaki figyelembe, könnyen megégetheti magát – a magánélet fogalma más ilyen helyzetben, és nem lehet tudni, hogy valaki a másik oldalon rögzíti-e a látottakat.

A neten is érvényesek az ismerkedés és a flörtölés szabályai

A csetszexet, a pikáns üzenetváltásokat párterápián is megkapják bizonyos párok feladatként, és amikor ez szóba kerül, általában felteszik a kérdést: hogyan kezdjék el, és pontosan mit tegyenek? A kezdés a legnehezebb, hiszen nem tudni, hogy az üzeneteket fogadó fél készen áll a helyzetre. Azonban a „Szia, mi van rajtad?” helyett az általános köszönés jobb, ezekben segítenek az emojik is. Azt sem árt megkérdezni, ráér-a másik fél csetelni, vagy például azt, hogy egyedül van-e a szobában. Ha idegenekkel szereténk ugyanezt tenni, akkor nem árt tisztában lenni azzal, hogy a dögös Instagram fotók és a Facebookon kitett dekoltázsok nem azért vannak, mert a csajok azt akarják megmutatni, hogy mennyire szexéhesek. Az internetes szférában nem vágyik mindenki állandóan szexre, a partnerünket is beleértve. A netes szexuális élmény elkezdéséhez el kell csípni az arra alkalmas időt, és a megfelelő interakció is feltétele annak, hogy jó legyen az élmény.

Ismeretleneknek nem okos döntés meztelen fotókat küldeni

A párkereső applikációk rengeteg felületet nyújtanak arra, hogy idegenekkel ismerkedjünk, és a közösségi oldalak is erre épülnek. Bármikor találkozhatunk a virtuális térben olyasvalakivel, aki megtetszik, akár a hobbikhoz fűződő csoportokban, vagy a Redditen is. Arra is van mód, hogy akár a több ezer kilométerre élő emberrel éljünk meg valamit együtt a cseten, és éppen ez az, ami kiszolgáltatottá tehet bárkit. Az ismeretlen emberek nem biztos, hogy hátsó szándék nélkül kérik a meztelen képeket, de ez könnyen kiderülhet az elején. Amikor kérik és erre helyezik a hangsúlyt, először mondjuk nemet, válaszoljunk rá, hogy most nem igazán fér bele az időbe. Az, aki ismeretlenként zsarolni szeretne a képekkel már az első alkalommal, lehetséges, hogy nem fogja abbahagyni a kérését, majd egyre dühösebb lesz, kiakad és ingerülten válaszol majd, amiért nem kapja meg, amit akar. Ilyenkor jobb azonnal kilépni, hiszen a szándék nem tiszta.

A hegeket, azonosítható tetoválásokat hagyjuk ki a mókából

Az ismeretlenek mellett az ismerősöktől is jó, ha védjük magunkat, hiszen nem egy ex okozott már komoly lelki sérülést valakinek azzal, hogy kirakta valahova a másik meztelen képét. A tinifilmekben is bőven látunk ilyeneket, és még az is okozhat csalódást, akiben tényleg vakon megbíztunk. A csetszexeléshez érdemes vagy a nemi szervet vagy az arcunkat adni, de a kettőt együtt sosem, ezzel együtt pedig a tetoválásokat, hegeket, amikről még a saját anyánk is azonosíthat, szintén takarjuk el valamivel. Ruhában, pólóban, farmerban, bugyin, gatyán keresztül, csipkefelsőben is lehet csetszexelni, találjuk meg a biztonságos módját!

A konkrétumok, egy elképzelt szexjelenet máris jó élményt adhat

Probléma lehet az is az internetes szexuális élményben, hogy egyfajta csalódottság érzésével zárul: sokan érzik azt, hogy nem azt kapták, amit vártak, de tulajdonképpen maguk sem tudják, mit vártak. Ebben segíthet az, ha elképzelünk egy szexet, adunk neki helyszínt, történést, és mindezt meg is beszéljük egymással. A közös fantázia máris rengeteg tesz az élményért, akkor is, ha több éve kapcsolatban élünk együtt. Bátran képzeljük el, hogy a tengerparton vagyunk együtt, vagy hogy sátorban csináljuk, esetleg a távkapcsolatban élőknél akár a konyhai étkezőasztal is lehet a fantázia része. Minél konkrétabban írunk a jelenetről, annál izgalmasabb lehet, ez pontosan úgy hat, akárcsak az erotikus novellák, könyvek sorai. Ha magunktól nem megy, akkor célszerű beszerezni egy erotikus könyvet és abból idézni például felvezetve így: én nem tudom így megfogalmazni, de ezt most nagyon lenne kedvem veled csinálni.

Függőség is kialakulhat

A cyberszex függővé is tehet, természetesen nem úgy, ahogyan a drog vagy az alkohol, de a következmények hasonlóak. Bármelyik formájáról is legyen szó, pusztíthat a mindennapi életvitelben, főleg akkor, ha hűtlenségként hat a másik félre, és ő nem részese ennek. A függőség megnyilvánulásai a következő: a személyes igények hátrahagyása, akár a napi tisztálkodásban is, kényszeres ellenőrzése annak, érkezett-e üzenet, házassági, párkapcsolati viszályok a számítógép előtt ülés miatt, depressziós tünetek. Egyértelmű jele pedig az idegesség, szorongás, ha valamiért nem tud a gép elé ülni akkor, amikor szeretne. Azok, akik rákaptak a cyberszex valamelyik formájára, jelentős mennyiségű időt töltenek a szabadidejükben is a monitor előtt, ráadásul egyre inkább elhatalmasodik rajtuk a bűntudat és szégyenérzés a maszturbálás után, közben. Ha valakinek a számítógép jelenti a valóságot, és ez a szexuális életre is igaz, érdemes szakember segítségét kérni. Az internetes szexuális élmények kiegészíthetik az életünket de sokat el is vehet, és mint mindent, ezt is érdemes mértékkel, tudatosan csinálni.