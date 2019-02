Csak ha harisnya van rajtam, akkor akarja a szexet

Egy évvel ezelőtt ismerkedtünk meg a párommal, én 28 vagyok, ő 41. A randikon máris lenyűgözött, ittam minden szavát, imádtam vele lenni, a szex is nagyon jó volt. Aztán fél évvel ezelőtt egyre többször kérte, hogy vegyek fel harisnyát otthon is, amibe eleinte még bele is mentem, csakhogy most már ott tartunk, hogy a szexhez muszáj harisnyát vennem, akkor is, ha az nekem nem annyira kényelmes. Felveszem a harisnyát, ő pedig harapdálja a lábujjaimat, simogatja a vádlimat, combomat, és ilyenkor máris merevedése van, néha azt érzem, hogy ez nem is nekem szól, hanem a lábamnak. Eléggé zavar, és fogalmam sincs, hogy hozzam fel a témát, de szeretném vele megbeszélni, hogy nekem az jobb volt, amilyen a kapcsolatunk elején volt a szex. Bár hozzáteszem, az első randira harisnyába mentem el, fogalmam sem volt róla, hogy ez ennyire beindíthatja.