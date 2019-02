Majka elmondta, hogy miért a színpadon jelentette be, hogy kirúgja Curtist a csapatból

Majkát sok támadás érte, miután tavaly nyáron a színpadon jelentette be, hogy Curtisnek drogproblémái vannak, ami miatt megválnak tőle. Hónapokkal később azonban Curtis is belátta, hogy társának volt igaza, három hete pedig az elvonót is megkezdte.

Majka most az I/I Azurák Csabával című műsor felvételén beszélt arról, hogy bejelentése módjának önző okai is voltak. Nem akarta, hogy másnap újabb esélyt kelljen adnia, ezért választotta a nyilvánosságot, ahonnan már nem volt visszaút.

Azok, akik kigyógyultak ebből a betegségből, és a szakemberek mind azt mondják, hogy helyesen cselekedtem, ez volt a legjobb döntés, mert csak így lehet

– mondta Majka, aki a jövőbeni közös munka kapcsán nem szeretne semmit mondani

Curtis magért kell, hogy megváltozzon, nem a jövő ígéretéért.

Kiemelt kép: Facebook/I/I Azurák Csabával