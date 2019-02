Megrendezték idén is az AIDS-ellenszer kutatását zászlajára tűző nonprofit szerevezet, az amfAR éves gáláját, ahol megjelent több nagy sztár is. Persze mindegyiket elhomyályosította Kim Kardashian a dekoltázsával, és elsősorban nem azért, mert sokat mutatott. Szimplán olyan furcsa volt a formája a ruha dekoltázsrészének, hogy nehéz lehetett bármi másra is odafigyelni a jelenlevőknek.

Kiemelt kép: Jared Siskin/amfAR/Getty Images