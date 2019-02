Ha mindig is érdekelt, hogyan állna Kendall Jennernek a frufru, akkor van egy jó hírünk

Kendall Jenner úgy döntött, hogy frufrut vágat magának, szóval ha mindig is szeretted volna őt látni frufruval, és lemaradtál a 2015-ös American Music Awards vörösszőnyeges képeiről, amikor már hordott hasonló frizurát, akkor most meghallgattak titkos imáid, amiket a Kardashian-Jenner közös oltárod előtt mondtál. Nem túl dús, inkább olyan, mintha csak a szemébe lógna néhány izmosabb be nem font Kozso-tincs, viszont felhívja a figyelmet, hogy a szupermodellnek eléggé tojás formájú a feje, legalább is ezzel a frizurával tökre úgy tűnik.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon yes, no, maybe so? Kendall (@kendalljenner) által megosztott bejegyzés, Febr 4., 2019, időpont: 5:35 (PST időzóna szerint)

Kiemelt kép: Rich Schultz/Getty Images