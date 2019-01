Túladagolást kapott egy drogkereső kutya, amikor megszagolt egy fesztiválozót

Drogtúladagolás miatt kellett kezelni egy drogkereső rendőrkutyát az amerikai Florida államban, miután megszagolt egy fesztiválra érkező bulizót egy kikötőben – jelentette a helyi sajtó. A Jake nevű kutyust a túladagolásban szenvedő emberek megmentésére használt, Narcan nevű szerrel kezelték a helyszínen, majd állatorvoshoz szállították, és két nap múlva már újra munkába is állhatott.

A 3 éves golden retriever előző hét szerdán lett rosszul Port Canaveral kikötőjében, amikor Norwegian Epic nevű hajóra felszálló utasokat ellenőrizte partnerével, Scott Stewart rendőrrel. A több mint 4000 utas szállítására alkalmas óceánjárón az évente megrendezett Holy Ship! elektronikus zenei fesztivált tartották.

Jake akkor lett rosszul, amikor egyik utast, a 33 éves Leslie Bennettet szagolta meg – mondta el Tod Goodyear rendőrségi szóvivő, a WFTV televíziónak.

– közölte Goodyear. Az ebnek ekkor kapta meg elővigyázatosságból a Narcant, amit a hajó személyzetének egyik tagja adott a rendőröknek – mondta el Robert J. MacLean rendőrbíró a WKMG televíziónak.

Jake azóta már jobban van, és pénteken már újra munkába is állhatott. A róla készült videón látni, hogy boldogan és energikusan labdázik.

K9 JAKE’S BACK ON THE BEAT: @BrevardSheriff's K9 Deputy Jake is back on duty at Port Canaveral, playing with his handler, Deputy Scott Stewart, and showing no ill effects from a severe reaction that the 3-year-old golden retriever suffered from finding drugs on a passenger. pic.twitter.com/5cdFHlNlEp

— Port Canaveral (@PortCanaveral) January 11, 2019