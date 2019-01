Katalin hányós betegsége miatt megjósolhatatlan, mikor szül Meghan

Mint minden royal terhességnél, így Meghan Markle esetében is beindult a találgatás, hogy vajon mikor szül a hercegné, akiről október 15-én derült ki, hogy Harry herceggel együtt gyereket várnak. Próbáltunk sógornője, Katalin hercegné három szüléséből kiindulni – hát sajnos sokkal okosabbak nem lettünk. Induljon a nyomozás!

Katalin első terhességét viszonylag egész korán jelentették be, amit azzal indokoltak, hogy vészes terhességi hányással küzd és kórházba kell mennie. Bár ezt nem írták le, mivel nagyjából 0,1 másodperc alatt ment volna híre a King Edward VII’s Hospitalben, hogy Katalin ott tartózkodik és milyen betegséggel, így valószínűleg a sajtóhoz is hamar eljutott volna, az meg elég ciki, ha a Kensington-palota hivatalos fórumait is beelőzik a hírrel.

Ugyanez a betegség utolérte a hercegnét a második és harmadik terhessége alatt is, emiatt nem nagyon tudunk száz százalékosan arra hagyatkozni, hogy az ő terhességeit sorrendben 231, 236 és 231 nappal a gyerekek születése előtt jelentették be. Ami egyébként félelmetesen korai.

280 napos terhességgel számolva Katalin gyerekeit 44-49 naposan, azaz másfél hónappal a fogantatás után hozták a világ tudomására.

A fentieket figyelembe véve ez sajnos nem csoda, viszont nagyjából elképzelhetetlen, hogy betegség híján Meghan hercegnénél is ezt a protokollt követték volna. Mutatunk egy infógrafikát az eddigi terhességekről:

Most pedig egy kis matek: Meghan terhességét október 15-én jelentették be, pont akkor, amikor elkezdték férjével ausztrál turnéjukat. A hercegnének akkor már látszódott a hasa, így szintén nagy baki lett volna, ha egy lesifotós képe alapján kell vagy magyarázkodnia vagy pillanatok alatt közleményt kiadnia a királyi családnak.

Ha ehhez a dátumhoz hozzáadjuk a 231 napot, akkor június 3-át kapjuk meg céldátumnak, ha a 236-ot, akkor pedig 8-át. Bár a bejelentésnél említett „tavaszra várják gyereküket” említésbe a június eleje csillagászatilag beleesik, viszont kizárt, hogy Meghannak másfél hónapos terhesen ekkora hasa legyen, így az egyetlen biztos pont, amit tudunk, hogy

a hercegné legkésőbb május végéig életet ad gyerekének.

Annak nem találtuk nyomát, hogy lenne hivatalos protokoll azt illetően, hogy milyen pontos időpontban kell bejelenteni, ha egy előkelőség gyereket vár.

A legújabb és legmerészebb találgatások egyébként már februárt is szóba hozták, ami viszont mind hónapilag, mind csillagászatilag kiesik a tavaszból. Mindenesetre a születés senkit nem lephet majd meg, ugyanis már jóval előtte elkezdik felkordonozni a kórházat, ahol Meghan életet ad a gyerekének.

Kiemelt kép: Getty Images/Samir Hussein