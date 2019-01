Nincs többé Akkezdet Phiai

„Eljött az ideje, hogy bejelentsük: 2019-től Akkezdet Phiai útja kettéválik” – fogalmaz a Facebookon közzétett bejegyzés, melyből kiderül, hogy Závada Péter (Újonc) szólóban folytatja tovább, Süveg Márk (Saiid) és Havas Patrik (DJ Frequent) pedig továbbra is fellépnek majd együtt.

Több mint húsz év telt el akkezdet óta, felléptünk 15 ember előtt is az elején, és 150.000 előtt is a szólászabadság nevében. Érettségi tétel lettünk, Saiid többszörös slam poetry bajnok, Peti több kötetes költő és színpadi szerző. Először jutottunk underground hiphop bamdaként a Művészetek Palotájába. Nem csináltunk sok klipet, de azok mind díjakat söpörtek be szemléken és szavazásokon. Egyetlen filmzenét készítettünk, az is elhozta a zsűri különdíját