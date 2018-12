Vajna Tímea idén, de már tavaly is megmutatta, hogy leginkább bugyiban szeret síelni. A hóban alulöltözést tegnap Kendall Jenner is kipróbálta, most pedig nővére, Kourtney Kardashian is vajnatimizett egyet.

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Dec 30, 2018 at 8:42am PST

A Kardashian klán egyébként Aspenben tölti a szilvesztert, ott, ahol nemrég még a magyar kormánybiztosné is telelt.

Kiemelt kép: Instagram/Kourtney Kardashian