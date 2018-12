Edzésnek is beillő szexpózok

A misszionárius póz is elég melós lehet, ha plankingként tekintünk rá, és kitartjuk a pózt a behatolás közben is. Nemcsak a kart edzi, hanem a fenék-comb-hát vonalait is. Íme néhány jól használható szexpóz, ami kalóriaégetésre is kiváló, feltéve persze, ha nem a nagy zabálás utáni időszakban próbálkozunk velük, tele hassal.

A rengeteg munka miatt kimaradhatnak az edzések, a sütemények, csokik viszont dupla olyan mértékben csúsznak le az asztalnál az év végén, mint bármikor máskor az évben. A szexpózok segíthetnek az edzésben, még ha minden falat bűnözést nem is égethetünk 20 percnyi szexszel, de a lelkiismeretfurdalást csökkenthetjük vele. Sőt, szórakoztató közös élményben is részünk lehet.

Mindketten állva

A legjobb edzésforma kétségtelenül az összes álló szexpóz, ezek minden izmunkat átmozgatják és erősítik a lábizmokat. A férfi és a nő akkor tudja ezt megvalósítani egymással szemben állva, ha mindketten körülbelül egyforma magasak. Minden más esetben állva a hátsó behatolás a javasolt, és a nő a falhoz támaszkodva könnyebben tudja tartani a pózt. A combizmokat és a farpofa izmait biztosan keményen eddzük egy ilyen pózban.

A férfi áll, a nő az ölében

Klasszikus jelenet a romantikus filmekben, hogy a férfi fogja és magára emeli a nőt csókolózás közben. Ezt bátran alkalmazhatjuk a szexben is, és teljesen meztelenül, egymáson csüngve is megtörténhet a behatolás. A férfi állóképességére és testi erejére szükség van ebben a pózban, ő tartja a szerelmét, és ő mozgatja mindkettejüket. Aki ezt a pózt tovább bírja 5 percnél, az rengeteget tett azért, hogy edzésben tartsa minden izmát. A szexuális élmények azért is jók ilyenkor, mert az ember elfelejt azon aggódni, vajon meddig bírja, és elsodorja a szenvedély.

Misszionárius póz mint planking

A klasszikusnak mondható szexpózt miért is ne csináljuk úgy, mintha planking lenne? Máris edzésben lesz az egész felsőtest, a bicepsz, a mellkas, a váll, a hát izmai, a has és a fenék izmai is. Ez a póz ugyan csak a férfiaknak testedzés, de nekik nagyon hasznos: minden nap legalább 5 perc ebben a szexpózban az év utolsó két hetében, és az edzést ki is lehet pipálni.

Lovaglás a férfin ülve, guggolva

Van olyan szexpóz, ami a női testet edzi meg, és a férfiak pihenhetnek, ez pedig az, ha a nő ráguggol a férfira. A férfi ebben a pózban a hátán fekszik, és a nő mozog rajta. Általában a nők nagy része fél perc, egy perc után égő fájdalmat érez a combjában ettől a póztól, és ha a fájdalom megjelenése után még fél percig vagy egy percig kibírják, biztos, hogy másnap érezni fogják az izomlázat. Ez a szexpóz kerek feneket, feszes lovaglóizmokat és combot is eredményezhet, csak sokat kell gyakorolni.

Lótuszban ülve, egymásba gabalyodva

Egyszerűnek tűnik a lótusz ülésben zajló szexpóz, de iszonyú melót igényel. A férfi és a nő egymáson ülnek, törökülésben, a nő a lábait összekulcsolja a férfi háta mögött, és a férfi a lábait összekulcsolja a nő alatt. A nő van fent, ül a férfin, és lassú mozgással kezdve máris érezhetővé válik, milyen nehéz is megtartani ezt a pózt pár percig. A póz elképesztően intim, mintha az ember valóban a másikba bújna bele, és lehetőség van arra is, hogy egymás szemébe nézzünk. A lassú ringatózástól az erősebb lökésekig mindenre van mód, attól függően, mennyire bírják az izmaink. Úgy is működhet, ha időközben mindketten a hátuk mögé támaszkodnak a karjukkal, így nemcsak a lábak és a fenék, hanem a hát, a váll és a bicepsz, tricepsz is edzésben lesznek.