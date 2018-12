Natalie Portman szerint Mila Kunis jobban csókol Ashton Kutchernél

Natalie Portman színésznő nem kertelt sokat, mikor a Watch What Happens Live With Andy Cohen című late-night showban a Mila Kunis – Ashton Kutcher házaspárról kérdezgette a műsorvezető. Portman előbb a Fekete hattyúban szerepelt Kunis oldalán, később pedig a Csak szexre kellesz című vígjátékban alakította Kutcher partnerét.

Nyilván erre Portman annyit tudott mondani:

Igen, mind a kettővel csókolóztam már.

Cohen vissza is kérdezett, hogy mondja már, melyik volt a jobb!

Portman pedig azt válaszolta:

Mila, de ez nyilvánvaló!

Kiemelt kép: Lester Cohen / Contributor