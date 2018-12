Cardi B exe váratlanul felbukkant a színpadon visszakönyörögni magát

Mint beszámoltunk róla, Cardi B nemrég szakított és válni készül gyerekének apjátol, a Migos-tag Offsettől, a pletykák szerint annak rendszeres félrelépései miatt.

Cardi B máris válik Pedig még csak öt hónapja, hogy megszületett a gyerekük.

Úgy tűnik, hogy a döntés végleges, ugyanis a Rolling Loud fesztiválon adott koncertje közben egyszercsak megjelent a színpadon virágokkal és tortával Offset váratlanul, a következő felirattal

Fogadj vissza, Cardi!

Cardi B természetesen nem értékelte az akciót, és gyorsan szerette volna, ha eltüntetik a színpadról, hogy folytatni tudja a fellépését, a felvételek tanúsága szerint nagyon kellemetlenül érezte magát, ami egyáltalán nem csoda.

cardi get that restraining order sis pic.twitter.com/7biC4fX2c4 — ٰ (@twrkingcabello) 2018. december 16.

A jelek szerint a fesztivál tisztában volt az akcióval, ugyanis a koncert előtt egy azóta már törölt tweetben azzal buzdították sokat sejtetően az embereket, hogy bármi is történjék a színpadon a rapper showja alatt, biztosan virális lesz.

Látszólag mindenki tudott róla, egyedül Cardi B-t érte meglepetésként a dolog, hisz a stábja is kellett hozzá, hogy a színpadra juthasson exe, ami kicsit sem fair vele szemben, hisz némi publicitásért gyakorlatilag a nagyközönség előtt kellett kezelnie egy kényes és személyes ügyet, amibe egyáltalán nem egyezett bele. Ugyanakkor rögtön a fellépése után az Instagramon kérte így is rajongóit, hogy ne pocskondiázzák Offsettet, mert bár köztük nem működött ez a dolog, továbbra is kiváló apa, aki rengeteg dologban segített neki, amikor szüksége volt rá.

Here’s Cardi B response after Offest public apology at Rolling Loud pic.twitter.com/cAEdo0YZvz — Thickotep (@speaktoheall) 2018. december 16.

Sőt, azt is próbálta cáfolni, hogy ezzel egy új albumot promózna exe, ugyanis mint elmondta, nincs semmi ilyesmi jelenleg tervben. Az internet persze rögtön mémekkel reagált az egész sztorira, többen vicces videókkal adták vissza a bocsánatkérés visszautasítását.

Offset: I just wanna tell you I’m sorry Cardi B: pic.twitter.com/iToFNabTXo — ❄️Feliz Navidaddy 🐝🇩🇴 (@SavinTheBees) 2018. december 16.

When Cardi B saw Offset pic.twitter.com/aZRGxg8kyU — kirklynhill (@kirkernest_) 2018. december 16.

Kiemelt kép: Scott Dudelson/Getty Images