Jason Momoa nem mindig nézett ki szétgyúrt macsó fantáziaként

Mióta a Trónok harcában felfigyelt rá a közönség, Jason Momoát nehéz elképzelni olyan szerepben, amiben nem kigyúrt férfiállatot kell játszani, aki mondjuk puszta kézzel tép szét embereket, és úgy alapvetően nem harcos figurát játszik. Most éppen az Aquaman címszerepében játszik önmagán is nevetni tudó macsót, hamar be lett skatulyázva azokba a szerepekbe, amiket többnyire Dwayne The Rock Johnson szokott megkapni.

Ugyanakkor a PageSix felhívta rá a figyelmet összeállításában, hogy 18 éve még egy filigrán szépfiú volt, akit sokkal inkább tudnánk elképzelni egy boyband tagjaként, mint mondjuk egy barbár horda vezéreként, egészen elképeztő a változás, amin végbement. Íme egy fotó róla egy 2000-es eseményről.

Miből lesz a cserebogár! Az internetet jelenleg éppen az a kérdés tartja éppen lázban, hogy mi szüksége van a sztárnak testőrökre, ha sokkal nagyobb és félelmetesebb náluk.

What even is the point of Jason Momoa’s bodyguards pic.twitter.com/cL1o8QG5vS — Sarah (@Cinesnark) 2018. december 13.

Kiemelt kép: Dave J Hogan/Dave J Hogan/Getty Images, Warner Bros