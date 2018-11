Szexpartnerkeresőn jobban tudok ismerkedni

Újabb olvasói levelet kaptunk a netes társkeresés témakörében, ami csalódásokról szól, megkeseredett emberekről, akik igen nehezen képesek összehozni egy rendes randit. Olvasónk 40-es nőként szeretne társat találni, de nem megy, sőt: több jó tapasztalata van a szexpartnerkeresőn a férfiakkal, mint a társkereső oldalon. Ha neked is van tapasztalatod, ha eleged van az internetes társkeresőkből, írd meg nekünk az igyjartam@24.hu email címre.

Társkereső oldalakon évek óta próbálkozom partnert találni, eddig sikertelenül. Rengeteg csalódáson vagyok túl, ezek vezettek rá arra, hogy bevállaljam a szexet érzések nélkül. Az az érdekes, hogy sokkal lazábbnak találtam némelyik férfit, lehetett beszélgetni is velük, sokkal jobban, mint a mezei társkeresőn. Érdekesek a tapasztalataim, netes hobbi oldalakon és a szexpartneresőkön is sokkal inkább ki lehet fogni olyan férfit, aki természetesen áll hozzá a kereséshez, nem görcsöl. A mezei társkeresőn nem tudnak jól megszólítani, nem kérdeznek, nem érdeklődőek a férfiak, várják a tündét, aki őket megérti, szereti. Nem értem, hogy miért várják, miért én lépjek, hogy megismerjem, amikor ő lépést sem tesz, maximum bókol, hogy szép vagyok. A szexpartnerkeresőn találkám is volt, még virágot is kaptam, de éreztem, hogy azzal, amit csinálok, magamnak is hazudok, nem vagyok olyan nő, akinek ez 35 év felett már menne. Jeleztem a randipartneremnek is, ahogy tudtam, hogy nem tudom ezt csinálni. A netes társkereséssel sok lehetőség elsiklik, ami talán személyesen akár jó társkapcsolat is lehetne.

Az olvasói levelet Zsófiától kaptuk, akinek természetesen nem ez a neve, és aki a társkeresés és a szex érzések nélkül témában írt nekünk.

Mit lehet tenni?

A hazugságok miatt nehéz a netes társkeresés, és nemcsak amiatt, mert mások csapnak be minket, hanem amiatt is, ha önmagunknak hazudunk. Olvasónk esetében ez történt, elhitette magával, hogy már az is jobb, ha csak megjátssza, hogy érzéketlen nő, aki csak szexet akar, minthogy tovább gyötörje magát az internetes társkeresőn. Arról azért érdemes szót ejteni, hogy miért lehetséges az, hogy a szexpartnerkeresőkön a férfiak (és amúgy a nők is) jobb modorúak és kedvesebbek: feltehetően amiatt, hogy nincs veszítenivalójuk, és őszintébbek, hiszen csak a szexről szól a találka, nem többről. Emiatt inkább a külső tulajdonságok kerülnek előtérbe, az ismeretség felszínes marad, nem az a cél, hogy együtt éljék le az életüket, ápolják egymást betegen, vagy vasárnap délután együtt sétáljanak a családtagokkal. Ha viszont valaki erre vágyik, és csak eljátssza, hogy elég neki a szex, akkor csapdába kerülhet, ahonnan nehéz kimászni.

A társkeresőknek megvannak a maguk szabályai, és nem mindenki képes megfelelően nyitni a kiszemelt felé. Mik azok a kezdőmondatok, amikkel érdemes beszélgetést kezdeményezni?

A megszólítás legyen kedves, a folytatásban ne legyen helyesírási hiba, és leginkább úgy mutatkozzunk be pár sorban, hogy legyen benne valami nagyon személyes is, ami sokat elárul rólunk.

Például aki szeret főzni-sütni, szereti a jó ételeket, bátran leírhatja a kedvenc éttermét és az ott fogyasztott kedvenc ételét, vagy aki kávézik, írjon arról, aki sportol, írja meg, milyen szenvedéllyel teszi. Ezekről máris képet kap az illető, és ha szimpatikus neki, tud ezzel azonosulni, máris szűrtük a lehetőségeket, annyira rossz már nem lesz az első randi, ha válaszol. A nők tonnányi szeretetet és figyelmet szeretnének, ahogyan a férfiaknak is szükségük van minderre, így az első levélből ne maradjanak le az érdeklődő kérdések. És te mivel tudsz kikapcsolódni? Mit szeretsz a mindennapjaidban? Az online társkeresés akkor válik nehézzé, ha elhúzzuk a levelezgetést, hiszen ezzel kialakítunk egyfajta kötődést, aminek semmi alapja nincs sok esetben. Még talán kölcsönösség sem mindig. Célszerű arra törekedni, hogy mihamarabb randizzunk, hogy eldőljön, van-e jövője a kapcsolatnak vagy sem. Minél több ilyen randira megyünk el, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy megtaláljuk a vágyott személyt.

Ami feltétlenül szükséges mindenfajta társkereséshez, hogy tisztában legyünk azzal, mások milyennek látnak minket. Ehhez pedig nem kell mást tennünk, minthogy

kérdezzünk megy öt, hozzánk közel álló embert arról, mit szeret bennünk, miért szeret velünk találkozni.

Lehetnek munkatársak, barátok, de ha van ex is, akivel jóban vagyunk, nyugodtan kérdezzük meg őt is arról, mit szeretett bennünk. A negatív megjegyzéseket direkt kerüljük, és csak a pozitívumokra kérdezzünk rá. Egy ilyen körkérdés segít az önismeretben, a helyes önértékelésben, megerősítést ad, ami a társkereséssel járó csalódásokat segíthet átvészelni.

Ez meg micsoda? Az Így jártam a 24.hu párkapcsolati blogja, ahol megoszthatod a saját tapasztalatod, elküldheted a véleményed mások történeteivel kapcsolatban, és leírhatod, te hogyan jártál hasonló helyzetben. A leveleket az igyjartam@24.hu email címre várjuk, aggódnod pedig nem kell: a nevedet mindenképpen megváltoztatjuk.

A sorozatunk többi cikkét ide kattintva olvashatod el.

Kiemelt kép: Besenyei Violetta