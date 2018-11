Egy vegán sportoló élete: ebédnél mindenki beszélget, miközben én titokban bogarakat szórok a szendvicsemre

Rovarokat, férgeket, pondrókat enni a világ fejlettebb részein jelenleg teljesen nonszensz dolognak számít. Még akkor is így van ez, ha a gasztrovilág az utóbbi időben vihartempóban fogadja be az efféle alapanyagokat. Pedig a férgek fogyasztása nem újkeletű dolog, sőt, mondhatni a féregevés az újkeletűség tökéletes ellentéte. Kis túlzással: azért vagyunk azok, akik vagyunk, mert a nehéz időkben elkezdtünk férgeket enni, hogy értékes fehérjéhez jussunk. A fehérjéknek pedig nagyon fontos szerepük van, például az, hogy minden sejtben lejátszódó folyamatban részt vesznek. Számos fehérje enzimaktivitást is mutat, ami azt jelenti, hogy valamilyen biokémiai folyamat katalizátoraként segítik elő a sejt életben maradását.

Létfontosságú tehát, hogy megfelelő mennyiségű fehérjéhez jussunk és ennek a világ számos részén az a legegyszerűbb módja, ha lehajolunk és egész egyszerűen megesszük a rovarokat, bogarakat, hernyókat.

Hiába undorodik szinte mindenki a bogárevéstől, lehet, hogy a jövőben egyre többen fognak hernyókat és egyéb ízeltlábúakat enni. Az efféle alapanyagoknak előállítási költsége ugyanis rendkívül alacsony, emellett a tápértékük pedig elég magas. Ez lenne a legkézenfekvőbb megoldás, ha meg akarnánk oldani egy világszintű élelmiszerhiányt, vagy ha fel akarnánk számolni az éhezést.

Steak vs. hernyó

A rovarevés mellett a legfontosabb, mindent felülíró érv a hatékonyság. Íme, egy egyszerű példa: 100 gramm steak 271 kalóriát tartalmaz, 19 gramm zsírt és 25 gramm proteint, azaz fehérjét. A hernyó esetében ugyanezek a számok így alakulnak: 286 kalória, 15 gramm zsír, 58 gramm protein. Tápérték tekintetkében tehát ugyanannyi mennyiségű hernyóban több mint kétszer annyi fehérje van, ami nagyon jó arány. Az már persze más kérdés, hogy a steakhez jobban esik a vörösbor, mint a szárított féreghez.

Ez utóbbi szempont egy átlagembernek nagyon, de egy profi sportolónak nem annyira számít.

Mert a profi sportolók étrendjében a hatékonyság prioritást élvez mindennel szemben. Teljesen mindegy, hogy edzés után valakinek van-e kedve a tejes fehérjeturmixhoz, azt mindenképp meg kell inni, mert így regenerálódnak megfelelő ütemben az izmok, hogy azok a holnapi edzésen is maximális teljesítményt tudjanak nyújtani.

A vegán védő

A manapság divatos étkezési irányzatokat viszonylag egyszerű betartani. Ma már szinte mindenhol léteznek vega, vagy vegán éttermek, vagy menük, amelyek kielégítenek szinte igényt. A fent taglalt tényezők miatt a sportolóknál ez azonban máshogy van. Sokan egyszerűen nem engedhetik meg maguknak, hogy ne egyenek húst, vagy tejterméket, mert akkor egyszerűen nehezebben tudnák bevinni a megfelelő tápanyagokat. Vannak azért, akik mégis ezt választják, erre a rögös útra lépett rá a 29 éves kanadai defensive end, Jabar Westerman is, aki évekkel ezelőtt döntött úgy, hogy vegán lesz.

Kik a vegánok? A veganizmus az állati eredetű termékek használatának mellőzése és az ehhez kapcsolódó filozófia, ami elutasítja az érezni képes állatok árucikk státuszát; amely megnyilvánul a táplálkozás, a szórakozás, a ruházkodás és a higiéniai termékek választásában is.

A kanadai profi ligában szereplő Montreal Alouettes védője eleinte zöldségekkel és különböző babfélekkel próbálta pótolni a kimaradó tejet, húst és tojást az étrendjéből, de állítása szerint ezeknek az étekelnek a fogyasztása fáradtá, kimerülté tették. Westerman ebben az időben rosszabbul teljesített a csapat edzésein, szó szerint nehezére esett a mozgás, ami azért problémás, merthogy a profi sport volt a munkája, sőt, nem túlzás az állítani, hogy az egész élete.

A játékos rövid idő alatt akarta megoldani a problémát, így a lehető legjobb fehérjeforrás után nézett, ami nem más volt, mint a hernyó.

Westerman elmondta, hogy a mindennapi bogárevés sokkal energikusabbá tette, könnyebbnek, gyorsabbnak érezte magát, nem telítődött túl, megfelelően fel tudott készülni a meccsekre. A játékos azt állítja, hogy a legtöbben nagyon furán néznek rá a diétája miatt.

Ebédnél mindig van egy kis közösség, beszélünk, sztorizgatunk, én meg közben titokban bogarakat szórok a szendvicsemre. Egy csapattárs egyszer megkérdezte, hogy mit eszek, de nem mertem elmondani, inkább azt hazudtam, hogy füstölt, szárított zöldséget.

A Vice riportjában Jabar azt is bemutatja, hogy hogyan szerzi be a mindennapi betevő férgeit, sőt, még egy kis receptet is ajánl, hogy hogyan készítsünk paradicsomos hernyógombócot. A videóban szerepel a játékos csapattársa, az Alouettes elkapója, Stephen Adekolu is, aki eleinte fenntartásokkal kezeli a közös féregvacsorát, de végül megkóstolja, milyen a kedvenc étele marha helyett szárított hernyóval készítve.