Csúnyán beégett új könyvével Reese Witherspoon

Nem csak Reese Witherspoon lánya hasonlít az anyjára, de a fia is az apjára

Reese Witherspoon pár hónappal ezelőtt adta ki Wiskey in a Teacup című könyvét, mellyel aztán szépen be is járta szinte az egész Egyesült Államokat egy könyvbemutató turné keretein belül. És hát ahogy az lenni szokott, ilyenkor csak úgy záporoznak az aláírások, arra azonban érdemes figyelni, hogy az autogram ne legyen hamis.

Witherspoon ugyanis nem figyelt erre, szépen be is égett. Az Oscar-díjas színésznő egyik rajongója rájött ugyanis, hogy a könyvben található aláírás nem a Witherspoontól, hanem minden valószínűséggel egy géptől származik, amely automatikusan, újra és újra leírja leírja az adott személy nevét.

Kiemelt kép: Simon & Schuster UK