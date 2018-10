A Rólunk szól sztárja 38 évesen, életében először vett fel fürdőruhát

A Rólunk szól (This Is Us) színésznője, Chrissy Metz megfogadta, hogy vásárol egy fürdőruhát, amiben jól érzi magát, és viselni is fogja. Betartotta a fogadalmát, 38 évesen megvette élete első fürdőruháját.

Sokak számára érthetetlennek tűnhet, hogy miért ekkora dolog egy fürdőruha, de Chrissy Metz régóta küzd túlsúlyával, és emiatt önmaga elfogadásával. Nem mondott le a strandolásról eddig se, de pólót vett fel, hogy kevésbé érezze magát feszélyezve. Most viszont véget akar vetni ennek, fürdőruhában ment a strandra, és nem érdekli, ki mit gondol, ő jól érzi magát.

A sorozatbeli szerepe segített neki eljutni ide, fontosnak tartja, hogy a televízióban helyet kaphatott egy ilyen téma, ugyanis egy étkezési zavarral küzdő lányt játszik. Szerinte az étkezési zavar nem a probléma, csak egy tünet, amivel kezelni probáljuk a valódi problémát.

A valódi célja az, hogy egyszer olyan szerepet kapjon, amiben nem a túlsúlyán van a hangsúly, és nem azt kérdezi mindenki, hogy hogyan szerepelhet egy ilyen lány a tévében. Hiszen annyi minden más van, amiről beszélni lehetne vele kapcsolatban.



Kiemelt kép: Instagram